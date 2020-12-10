Отвратительный костюм Сайрус и мужчина в платье: какие наряды искали в 2020 году

Многим знаменитостям удалось привлечь внимание

Конец года – время итогов. Что больше всего искали в Google мы уже рассказывали, а теперь узнаем какие наряды интересовали Сеть в 2020 году. Здесь есть на что посмотреть.

Ноа Сайрус

Ноа Сайрус Фото: Getty Images

Не только Майли Сайрус умеет эпатировать, ее младшая сестра Ноа тоже знает, как привлечь внимание. Такой наряд Ноа выбрала для премии CMT Awards 2020. В Сети ее костюм назвали отвратительным.

Мария Тейлор

Мария Тэйлор Фото: Instagram.com

Радиоведущий Дэн МакНила сказал, что наряд спортивного аналитика Марии Тэлор больше подходит для Adult Video News Awards, а не для освещения игры New York Giants.

Lil Nas X

Lil Nas X Фото: Getty Images

Lil Nas X для премии "Грэмми" выбрал ярко-розовый образ от Versace.

Билли Айлиш

Билли Айлиш Фото: Getty Images

Певица не собирается изменять своему стилю, даже если это дорожка премии "Грэмми". В этот раз она появилась в мешкообразном костюме от Gucci.

Лиззо

Лиззо Фото: Getty Images

Певица Лиззо на баскетбольном матче "Лейкерс – Тимбервулвз" решила продемонстрировать свои черные стринги и навыки тверка,

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

Для выступления на Суперкубке Джей Ло выбрала боди от Versace, которое очень понравилось зрителям.

Трэвис Скот

Трэвис Скотт Фото: Twitter

Костюм Трэвиса Скотта на Хэллоуин критиковали и сравнивали с "тараканом" или "блохой". После негативной реакции рэпер на время закрыл свою страницу в Instagram.

Мелания Трамп

Мелания Трамп Фото: Getty Images

Платье Мелании Трамп на республиканском съезде интернет-пользователи назвали идеальным оттенком для зеленого экрана. .

Гарри Стайлс

Гарри Стайлс снялся для американского Vogue в платье Фото: vogue.ua

Именно этот образ для Vogue вызвал тысячи твитов. Кто-то назвал это перебором, а кто-то свободой выбора.

Шакира

Шакира Фото: Getty Images

Наряд Шакиры на Суперкубке тоже понравился зрителям. Еще бы, юбка украшенная почти двумя миллионами кристаллов Swarovski и эксклюзивные сапоги от Дэниела Джейкоба стоимостью 20 000 долларов.

Ранее мы рассказывали о главном цвете 2021 года.

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