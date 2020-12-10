Отвратительный костюм Сайрус и мужчина в платье: какие наряды искали в 2020 году
Многим знаменитостям удалось привлечь внимание
Конец года – время итогов. Что больше всего искали в Google мы уже рассказывали, а теперь узнаем какие наряды интересовали Сеть в 2020 году. Здесь есть на что посмотреть.
Ноа Сайрус
Не только Майли Сайрус умеет эпатировать, ее младшая сестра Ноа тоже знает, как привлечь внимание. Такой наряд Ноа выбрала для премии CMT Awards 2020. В Сети ее костюм назвали отвратительным.
Мария Тейлор
Радиоведущий Дэн МакНила сказал, что наряд спортивного аналитика Марии Тэлор больше подходит для Adult Video News Awards, а не для освещения игры New York Giants.
Lil Nas X
Lil Nas X для премии "Грэмми" выбрал ярко-розовый образ от Versace.
Билли Айлиш
Певица не собирается изменять своему стилю, даже если это дорожка премии "Грэмми". В этот раз она появилась в мешкообразном костюме от Gucci.
Лиззо
Певица Лиззо на баскетбольном матче "Лейкерс – Тимбервулвз" решила продемонстрировать свои черные стринги и навыки тверка,
Дженнифер Лопес
Для выступления на Суперкубке Джей Ло выбрала боди от Versace, которое очень понравилось зрителям.
Трэвис Скот
Костюм Трэвиса Скотта на Хэллоуин критиковали и сравнивали с "тараканом" или "блохой". После негативной реакции рэпер на время закрыл свою страницу в Instagram.
Мелания Трамп
Платье Мелании Трамп на республиканском съезде интернет-пользователи назвали идеальным оттенком для зеленого экрана. .
Гарри Стайлс
Именно этот образ для Vogue вызвал тысячи твитов. Кто-то назвал это перебором, а кто-то свободой выбора.
Шакира
Наряд Шакиры на Суперкубке тоже понравился зрителям. Еще бы, юбка украшенная почти двумя миллионами кристаллов Swarovski и эксклюзивные сапоги от Дэниела Джейкоба стоимостью 20 000 долларов.
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