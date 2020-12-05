Шакира похвасталась упругими ягодицами в новом клипе

Певица показала свои роскошные формы

Популярная певица Shakira порадовала поклонников не только выходом нового клипа с группой Black Eyed Peas, но и образом в видео.

В клипе на песню Girl Like Me 43-летняя певица появилась в трусиках и топе, продемонстрировав свои аппетитные формы. Наряд звезды напомнил образ из 80-х годов, когда в моде были занятия аэробикой. Горячие танцы и катание на скейте дополнили клип.

Шакира Фото: Скриншот из YouTube

"Мне было так весело. Надеюсь, вам понравится, что мы сняли", – написала Шакира в Instagram.

Если в клипе солист группы пел о том, что хотел бы встретить такую девушку, как Шакира, то поклонницы писали о том, что хотели бы фигуру, как у певицы."Вау, она невероятная", "Фигура мечта", "Научите так стареть", "С каждым годом Шакира становится красивее", – написали поклонники.

Смотреть клип на песню Girl Like Me:

Совсем недавно поклонников порадовала и Дженнифер Лопес, снявшись обнаженной для обложки своей новой песни.

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