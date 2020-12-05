Голые и уверенные: знаменитости, которые не стесняются показывать тела

Мы подготовили интересную подборку

Обнаженные фотографии звезд всегда активно обсуждаются в Сети. А если они снялись для журнала или в поддержку чего-то, это еще больше вызывает интерес. Сегодня LifeStyle предлагает посмотреть подборку звезд, у которых была откровенная фотосессия.

Майли Сайрус

Майли Сайрус Фото: instagram.com/mileycyrus

На дня Майли Сайрус, которая недавно призналась в любви бывшему мужу, появилась обнаженной на обложке журнала Rolling Stones. Решение позировать голой она объяснила просто тем, что любит незабываемые моменты. На самом деле это уже не первая обложка актрисы и певицы в таком виде для Rolling Stones. В 2013 году у Майли тоже была откровенная фотосессия.

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес Фото: instagram.com/jlo

Не так давно снялась обнаженной певица Дженнифер Лопес. Она позировала для обложки своей новой песни, ну и,конечно же, продемонстрировала свое идеальное спортивное тело.

Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон Фото: Pinterest

В 2009 году Дженнифер Энистон решила отметить сорокалетие, снявшись обнаженной для журнала GQ. Актриса появилась на обложке январского выпуска.

Наталия Орейро

Наталия Орейро Фото: Гринпис Аргентина

Не для обложки журнала, а в поддержку леса голой снялась на девятом месяце беременности актриса Наталия Орейро в 2011 году. В социальном ролике организации "Гринпис" актриса призвала бережно относиться к природе и беречь лес.

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян Фото: instagram.com/kimkardashian

В 2014 году Ким Кардашьян украсила обложку журнала Paper. Тогда обладательница пышных форм опубликовала обложку в Instagram, поставив хештег "Сломай интернет". Стоит ли говорить, что эта фотосессия произвела фурор в Сети?

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