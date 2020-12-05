Голые и уверенные: знаменитости, которые не стесняются показывать тела
Мы подготовили интересную подборку
Обнаженные фотографии звезд всегда активно обсуждаются в Сети. А если они снялись для журнала или в поддержку чего-то, это еще больше вызывает интерес. Сегодня LifeStyle предлагает посмотреть подборку звезд, у которых была откровенная фотосессия.
Майли Сайрус
На дня Майли Сайрус, которая недавно призналась в любви бывшему мужу, появилась обнаженной на обложке журнала Rolling Stones. Решение позировать голой она объяснила просто тем, что любит незабываемые моменты. На самом деле это уже не первая обложка актрисы и певицы в таком виде для Rolling Stones. В 2013 году у Майли тоже была откровенная фотосессия.
Дженнифер Лопес
Не так давно снялась обнаженной певица Дженнифер Лопес. Она позировала для обложки своей новой песни, ну и,конечно же, продемонстрировала свое идеальное спортивное тело.
Дженнифер Энистон
В 2009 году Дженнифер Энистон решила отметить сорокалетие, снявшись обнаженной для журнала GQ. Актриса появилась на обложке январского выпуска.
Наталия Орейро
Не для обложки журнала, а в поддержку леса голой снялась на девятом месяце беременности актриса Наталия Орейро в 2011 году. В социальном ролике организации "Гринпис" актриса призвала бережно относиться к природе и беречь лес.
Ким Кардашьян
В 2014 году Ким Кардашьян украсила обложку журнала Paper. Тогда обладательница пышных форм опубликовала обложку в Instagram, поставив хештег "Сломай интернет". Стоит ли говорить, что эта фотосессия произвела фурор в Сети?
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