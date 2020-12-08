Холостячка на карантине и выборы в США. Посмотрите на главные поисковые запросы украинцев в 2020 году

Сегодня.Lifestyle попробовали смешать самые популярные запросы в каждой из категорий в один, но большой

Коронавирус, выборы в США, реалити-шоу "Холостячка" и праздники – эти темы больше всего волновали украинских интернет-пользователей на протяжении 2020 года. Об этом свидетельствует итоговый рейтинг популярных запросов поисковика Google.

Сегодня.Lifestyle решили разбавить эту банальность и смешали самые популярные запросы в каждой из категорий в один, но большой!

Посмотрите, что у нас в итоге получилось:

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"Гордость и предубеждение", Джейн Остин

"Ведьмак", Анджей Сапковский

"Мальчик в полосатой пижаме", Джон Бойн

"1984", Джордж Оруэлл

"Вторая жизнь Уве", Фредрик Бакман

"Оно", Стивен Кинг

"Таймлесс. Рубиновая книга", Керстин Гир

"После", Анна Тодд.

Напомним, ранее Google опубликовал ТОП-10 лучших "безымянных" хитов 2020 года.

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