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Холостячка на карантине и выборы в США. Посмотрите на главные поисковые запросы украинцев в 2020 году

Сегодня, 15:07

Сегодня.Lifestyle попробовали смешать самые популярные запросы в каждой из категорий в один, но большой

Коронавирус, выборы в США, реалити-шоу "Холостячка" и праздники – эти темы больше всего волновали украинских интернет-пользователей на протяжении 2020 года. Об этом свидетельствует итоговый рейтинг популярных запросов поисковика Google.

Сегодня.Lifestyle решили разбавить эту банальность и смешали самые популярные запросы в каждой из категорий в один, но большой!

Посмотрите, что у нас в итоге получилось:

Холостячка на карантине после выборов в США

Самые популярные запросы

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Почему уволили Богдана, а хасиды едут в Умань?

ТОП-запросов в категории "почему"

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Коронавирусно-локдаунный дефолт

ТОП-запросов в категории "что такое"

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Тропицель

ТОП-запросов в категории "утраты"

  • Борис Клюев
  • Коби Брайант
  • Михаил Жванецкий
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  • Чедвик Боузман
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  • Шон Коннери
  • Валентина Легкоступова

В маске с пульсоксиметром за новым iPhone 12

ТОП-запросов в категории "покупка"

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Как умерла Свинка Пеппа? И как теперь сделать все хорошо?

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Лукашенко, Навальный и вообще полный Ким Чен Ын

ТОП-запросов в категории "персона"

  • Алексей Навальный
  • Джо Байден
  • Александр Лукашенко
  • Михаил Ефремов
  • Ким Чен Ын
  • Артем Дзюба
  • Дональд Трамп
  • Геннадий Кернес
  • Моргенштерн
  • Билли Айлиш

Содержанки "спіймали Кайдаша" в жестоком Стамбуле

ТОП-запросов в категории "сериалы"

  • "Бумажный дом"
  • "Спіймати Кайдаша"
  • "Ведьмак"
  • "Игра на выживание"
  • "Ход королевы"
  • "Постучись в мою дверь"
  • "Перевал Дятлова"
  • "Ничто не случается дважды"
  • "Жестокий Стамбул"
  • "Содержанки"

Паразиты заразились на "Скаженому весіллі 2"

ТОП-запросов в категории "фильм"

  • "Заражение"
  • "Малефисента 2"
  • "После 2"
  • "Холодное сердце 2"
  • "Скажене весілля 2"
  • "Джентльмены"
  • "Полицейский с Рублёвки: Новогодний беспредел 2"
  • "Паразиты"
  • "Отель "Белград"
  • "Форд против Феррари"

"Наречена для тата", а супермама-холостячка

ТОП-запросов в категории "ТВ-шоу"

  • "Холостячка"
  • "Холостяк 10"
  • "Танці з зірками"
  • "Оскар 2020"
  • "Супермама"
  • "Супер топ-модель по-українськи"
  • "Голос країни 2020"
  • "Евровидение 2020"
  • "Від пацанки до панянки"
  • "Наречена для тата"

Ведьмак в полосатой пижаме 1984 года

ТОП-запросов в категории "книга"

  • "Маленькие женщины", Луиза Мэй Олкотт
  • "365 дней", Бланка Липинская
  • "Гордость и предубеждение", Джейн Остин
  • "Ведьмак", Анджей Сапковский
  • "Мальчик в полосатой пижаме", Джон Бойн
  • "1984", Джордж Оруэлл
  • "Вторая жизнь Уве", Фредрик Бакман
  • "Оно", Стивен Кинг
  • "Таймлесс. Рубиновая книга", Керстин Гир
  • "После", Анна Тодд.

Напомним, ранее Google опубликовал ТОП-10 лучших "безымянных" хитов 2020 года.

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Источник: Сегодня
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