Холостячка на карантине и выборы в США. Посмотрите на главные поисковые запросы украинцев в 2020 году
Сегодня.Lifestyle попробовали смешать самые популярные запросы в каждой из категорий в один, но большой
Коронавирус, выборы в США, реалити-шоу "Холостячка" и праздники – эти темы больше всего волновали украинских интернет-пользователей на протяжении 2020 года. Об этом свидетельствует итоговый рейтинг популярных запросов поисковика Google.
Сегодня.Lifestyle решили разбавить эту банальность и смешали самые популярные запросы в каждой из категорий в один, но большой!
Посмотрите, что у нас в итоге получилось:
Самые популярные запросы
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- что такое коронавирус
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ТОП-запросов в категории "утраты"
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ТОП-запросов в категории "персона"
- Алексей Навальный
- Джо Байден
- Александр Лукашенко
- Михаил Ефремов
- Ким Чен Ын
- Артем Дзюба
- Дональд Трамп
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ТОП-запросов в категории "сериалы"
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- "Спіймати Кайдаша"
- "Ведьмак"
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- "Перевал Дятлова"
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ТОП-запросов в категории "фильм"
- "Заражение"
- "Малефисента 2"
- "После 2"
- "Холодное сердце 2"
- "Скажене весілля 2"
- "Джентльмены"
- "Полицейский с Рублёвки: Новогодний беспредел 2"
- "Паразиты"
- "Отель "Белград"
- "Форд против Феррари"
ТОП-запросов в категории "ТВ-шоу"
- "Холостячка"
- "Холостяк 10"
- "Танці з зірками"
- "Оскар 2020"
- "Супермама"
- "Супер топ-модель по-українськи"
- "Голос країни 2020"
- "Евровидение 2020"
- "Від пацанки до панянки"
- "Наречена для тата"
ТОП-запросов в категории "книга"
- "Маленькие женщины", Луиза Мэй Олкотт
- "365 дней", Бланка Липинская
- "Гордость и предубеждение", Джейн Остин
- "Ведьмак", Анджей Сапковский
- "Мальчик в полосатой пижаме", Джон Бойн
- "1984", Джордж Оруэлл
- "Вторая жизнь Уве", Фредрик Бакман
- "Оно", Стивен Кинг
- "Таймлесс. Рубиновая книга", Керстин Гир
- "После", Анна Тодд.
Напомним, ранее Google опубликовал ТОП-10 лучших "безымянных" хитов 2020 года.
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