Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Без макияжа и с детьми: Дженнифер Лопес поделилась семейным фото

Сегодня, 11:50

Артистка опубликовала милое фото со своими сыном Максом и дочкой Эммой

51-летняя Дженнифер Лопес, которая недавно раскрыла секрет молодости, показала новое трогательное фото с детьми.

На своей страничке в Instagram поп-дива разместила фото, на котором она запечатлена со своими 12-летними двойняшками – Максом и Эммой.

"Как хорошо, что они до сих пор любят сидеть у мамы на ручках", – подписала фото Джей Ло и добавила забавный хештег #coconuts (с англ. – кокосики) – видимо, именно так артистка ласково называет своих детей.

Дженнифер Лопес с детьми
Дженнифер Лопес с детьми
Фото: instagram.com/jlo

"Лучшие", "Мальчик похож на папу, а дочка – копия мать", "Красивые", "Какая красивая семья", – пишут в комментариях поклонники Джей Ло.

Также отметим, что на лице звезды – ни грамма макияжа. Ее внешний вид вдохновил подписчиков на комплименты: "Как ты потрясающе выглядишь", "Натуральная красота", "Очень красива без косметики".

Дети артистки Макс и Эмма родились 22 февраля 2008 года. Их отец – бывший супруг Дженнифер Лопес, певец Марк Энтони. В 2011 года Марк и Дженнифер заявили, что они намерены развестись. В 2014 году их развод был полностью оформлен.

Напомним, Дженнифер Лопес объяснила, почему уже дважды отменила свадьбу с Алексом Родригесом.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Alyosha на забавном фото показала, как делает уроки с сыном Модная битва: Тина Кароль снова повторила образ Дженнифер Лопес Полностью обнаженная Дженнифер Лопес представила новую песню (видео)
Дженнифер Лопес дети звезд
Реклама

Новости партнеров

Деменция у пожилых: как противостоять старческой деменции
Деменция у пожилых: как противостоять старческой деменции
Дилетта Леотта – главная звезда итальянского футбола
Дилетта Леотта – главная звезда итальянского футбола
«Блюдо для любви». Рецепт ароматной шакшуки от Татьяны Литвиновой
«Блюдо для любви». Рецепт ароматной шакшуки от Татьяны Литвиновой
Симбиоз женственности и мощи. Эстонская мотогонщица - сочные фото
Симбиоз женственности и мощи. Эстонская мотогонщица - сочные фото

Популярные статьи

Сегодня, 05:10Fun

День Вооруженных сил Украины-2020: поздравления в стихах, прозе, эффектные картинки

Сегодня, 05:05Events

6 декабря: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 04:10Events

Лучшие поздравления с Днем Вооруженных сил Украины в прозе и стихах

Вчера, 05:56Психология

Гороскоп на сегодня 5 декабря: Овнам лучше заняться делами, а Тельцам – насладиться победами

4 декабряШоу-бизнес

"Холостячка": кто покинул шоу в седьмом выпуске

4 декабряШоу-бизнес

Ксения Мишина прокомментировала "слив" в Сеть победителя "Холостячки"

4 декабряEvents

Выходные на Новый год-2021 в Украине: сколько отдыхаем на праздники

4 декабряEvents

Введение во храм Пресвятой Богородицы: лучшие поздравления, открытки, картинки и стихи

4 декабряFun

Введение во храм Пресвятой Богородицы-2020: что ни в коем случае нельзя делать

4 декабряПсихология

Как писать письмо Деду Морозу: полезные советы и адреса

4 декабряEvents

4 декабря: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

3 декабряШоу-бизнес

"Холостячка" Ксения Мишина о Саше Эллерте: "Когда были вместе, забывала обо всем"

3 декабряFun

Украинка похвасталась "самыми большими скулами в мире" (фото)

3 декабряFood

Как правильно варить свеклу, чтобы сохранить витамины

3 декабряШоу-бизнес

Передозировка "Виагрой": 73-летнего Бари Алибасова госпитализировали

3 декабряEvents

Новый, 2021 год: чей это год по восточному гороскопу

Новости партнеров

Красотка, у которой блистать в Сети выходит лучше, чем на корте
Красотка, у которой блистать в Сети выходит лучше, чем на корте
Азиза рассказала, что предшествовало смерти Талькова
Азиза рассказала, что предшествовало смерти Талькова
«Это 40». Ким Кардашьян похвасталась фигурой в бикини
«Это 40». Ким Кардашьян похвасталась фигурой в бикини
10 актрис, которые слышат критику в адрес своей внешности
10 актрис, которые слышат критику в адрес своей внешности
Глинская раскрыла секреты приготовления торта Карпатка
Глинская раскрыла секреты приготовления торта Карпатка
EL Кравчук поделился, почему в свое время жил с Андреем Данилко
EL Кравчук поделился, почему в свое время жил с Андреем Данилко
42-летняя Анфиса Чехова в купальнике назвала свой вес
42-летняя Анфиса Чехова в купальнике назвала свой вес
Розкішна дружина Фернандо Сантоса - просто красуня
Розкішна дружина Фернандо Сантоса - просто красуня

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять