Без макияжа и с детьми: Дженнифер Лопес поделилась семейным фото

Артистка опубликовала милое фото со своими сыном Максом и дочкой Эммой

51-летняя Дженнифер Лопес, которая недавно раскрыла секрет молодости, показала новое трогательное фото с детьми.

На своей страничке в Instagram поп-дива разместила фото, на котором она запечатлена со своими 12-летними двойняшками – Максом и Эммой.

"Как хорошо, что они до сих пор любят сидеть у мамы на ручках", – подписала фото Джей Ло и добавила забавный хештег #coconuts (с англ. – кокосики) – видимо, именно так артистка ласково называет своих детей.

Дженнифер Лопес с детьми Фото: instagram.com/jlo

"Лучшие", "Мальчик похож на папу, а дочка – копия мать", "Красивые", "Какая красивая семья", – пишут в комментариях поклонники Джей Ло.

Также отметим, что на лице звезды – ни грамма макияжа. Ее внешний вид вдохновил подписчиков на комплименты: "Как ты потрясающе выглядишь", "Натуральная красота", "Очень красива без косметики".

Дети артистки Макс и Эмма родились 22 февраля 2008 года. Их отец – бывший супруг Дженнифер Лопес, певец Марк Энтони. В 2011 года Марк и Дженнифер заявили, что они намерены развестись. В 2014 году их развод был полностью оформлен.

Напомним, Дженнифер Лопес объяснила, почему уже дважды отменила свадьбу с Алексом Родригесом.

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