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Pantone назвал два главных цвета 2021 года. Рассказываем, как правильно их сочетать

Сегодня, 15:09

Мы разобрались, как лучшего всего комбинировать серый и желтый – главные оттенки будущего года

Институт цвета Pantone назвал два главных цвета 2021 года – это серый оттенок под названием Ultimate Grey и радостный желтый цвет Illuminating. Они пришли на смену Classic Blue – цвету 2020-го.

Сочетание серого и желтого оттенков часто встречались в коллекциях именитых брендов Prada, Jacquemus, Gucci, Balmain и Givenchy. Команда Pantone уверена, что именно эти оттенки окажут положительное влияние на нашу жизнь и гардероб в 2021 году.

Фото: pantone.com

Ultimate Grey – означает силу и стойкость. Если рассматривать этот оттенок с точки зрения природы – это цвет гальки на пляже или камня, которые существуют уже миллионы лет и не собираются исчезать в ближайшее время. А вот Illuminating (жизнерадостный желтый) всегда будет ассоциироваться с солнечным светом, позитивом и надеждой, пишет Vogue.ua.

Сегодня.Lifestyle проверили Instagram-профили популярных fashion-блогеров и готовы рассказать, как правильно сочетать два главных цвета 2021 года.

Начнем с более классического варианта. Блогер Элли, известная под ником Slip Into Style, любит делать яркие акценты. Желтую сумочку она может легко сочетать с серым пиджаком, шортами с завышенной талией или джинсами.

Фото: instagram.com/slipintostyle

Желтый оттенок может выступать ярким акцентом на верхней одежде или как принт на футболке.

Фото: instagram.com/slipintostyle

Сочетайте серый кроп-топ с желтыми лодочками, твидовую юбку с желтым свитшотом и кроссовками, или же обычные sweaty pants с яркими акцентами на шнурках или других элементах гардероба, как это делают блогеры Джессика Вонг, Фрэдди Харрел и Дилан Демир.

Фото: instagram.com/jessicawang, instagram.com/freddieharrel, instagram.com/diln_

Желтый цвет может быть также и основным. Желтые брюки с завышенной талией, зимние серые ботинки со шнуровкой и шерстяной свитер – почему нет? Кюлоты или фасон клеш, серая клетчатая рубашка и сумочка в тон – тоже отличный вариант!

Фото: instagram.com/slipintostyle

И вот еще один крутой образ от блогера Маргарет Занг. А клетка, как вы знаете, уже давно не выходит из моды.

Фото: instagram.com/margaret__zhang

Платье с разрезом и серые кроссовки – смелый летний образ. А блогер Кэтрин Ормерод предлагает еще один вариант – серый свитер с горловиной и стильный костюм.

instagram.com/slipintostyle, instagram.com/katherine_ormerod

Утепляемся, выбираем зимние варианты – крупная плюшевая куртка и серый низ, а желтый свитер легко можно дополнить яркими кроссовками.

Фото: instagram.com/sofiamcoelho, instagram.com/annejohannsen/

Блогер Анна Йоханнсен предлагает обратить внимание на головные уборы.

instagram.com/annejohannsen/

Отметим, что это не первый случай, когда Pantone назвал сразу два главных цвета. К примеру, в 2016 году нежно-розовый оттенок Rose Quartz и сиреневый Serenity были выбраны в качества главных оттенков года.

Напомним, Pantone определил пять главных оттенков осени 2020.

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