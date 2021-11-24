От френча до бурлеска: лучшие варианты маникюра на Новый год 2022

Новогодний маникюр 2022 – дело тонкое. К нему нужно подойти не только с фантазией, но и с осторожностью, ведь далеко не любой цвет понравится хозяину года, Голубому Водяному Тигру. Также уже пора подумать, в чем пойти на корпоратив.
К Новому году 2022 осталось чуть больше месяца, а это значит, что уже пора бронировать место у мастера на новогодний маникюр. Кроме того, постарайтесь проявить свои дизайнерские таланты и самостоятельно придумать уникальный рисунок на ногтях, чтобы потом сделать крутые фото на смартфон. Слишком сложно? Тогда наша подборка вам в помощь!
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Платье на Новый год мы уже начали выбирать, поэтому идем дальше. Цвет 2022 года Тигра не один, их несколько: голубой, синий, серый, белый, черный, бирюзовый, изумрудный, коричневый, бежевый, золотой, серебряный и бронзовый. От них и стоит отталкиваться при выборе дизайна маникюра.
Маникюр на Новый год 2022: простое покрытие
Далеко не все любят пестрые и сложные дизайны маникюра. Но точнее будет сказать: никто не хочет тратить на ногти больше 1,5-2 часов. Если вы относитесь к таким девушкам, тогда следующие варианты вам зайдут.
Год Голубого Водяного Тигра 2022: маникюр с дизайном
Астрологи рекомендуют год Тигра 2022 встречать при полном параде: не бояться блеска, пайеток, страз, ведь Тигр самолюбивое животное, поэтому будет рад такому вниманию. Хотите быть главной звездой вечера в новогоднюю ночь и не боитесь на это потратить больше двух часов? Значит, следующая подборка для вас.
Год Тигра 2022: какой маникюр нельзя делать
Ни мы, ни кто-либо другой не может вам запретить делать то, что вы считаете нужным. Но что касается цвета маникюра, то астрологи в 2022 году настоятельно не рекомендуют делать его в ярких и неоновых тонах, особенно в красном цвете добычи Тигра. Также откажитесь от любых животных принтов.
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