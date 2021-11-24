Life
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Интер - Шахтер: онлайн Интер - Шахтер: онлайн 🔔 Угроза войны с Россией 🇺🇦 Ультиматум Майдана 🔱 "Вагнергейт" - кто оказался "кротом"?

Black Friday 2021

Модный пуховик

Крутые фото на смартфон

Шоу "Маска"-2

Новый год 2022

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

От френча до бурлеска: лучшие варианты маникюра на Новый год 2022

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор проекта Красиво
24 ноября, 17:14
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В преддверии года Голубого Водяного Тигра стоит обратить внимание на черный, белый, голубой, синий, серый, бирюзовый, коричневый, бежевый, а также золотой, серебряный и бронзовый цвета
Выбираем свой новогодний дизайн маникюра
Выбираем свой новогодний дизайн маникюра / Фото: Коллаж: Сегодня

Новогодний маникюр 2022 – дело тонкое. К нему нужно подойти не только с фантазией, но и с осторожностью, ведь далеко не любой цвет понравится хозяину года, Голубому Водяному Тигру. Также уже пора подумать, в чем пойти на корпоратив.

К Новому году 2022 осталось чуть больше месяца, а это значит, что уже пора бронировать место у мастера на новогодний маникюр. Кроме того, постарайтесь проявить свои дизайнерские таланты и самостоятельно придумать уникальный рисунок на ногтях, чтобы потом сделать крутые фото на смартфон. Слишком сложно? Тогда наша подборка вам в помощь!

Реклама

Платье на Новый год мы уже начали выбирать, поэтому идем дальше. Цвет 2022 года Тигра не один, их несколько: голубой, синий, серый, белый, черный, бирюзовый, изумрудный, коричневый, бежевый, золотой, серебряный и бронзовый. От них и стоит отталкиваться при выборе дизайна маникюра.

Маникюр на Новый год 2022: простое покрытие

Далеко не все любят пестрые и сложные дизайны маникюра. Но точнее будет сказать: никто не хочет тратить на ногти больше 1,5-2 часов. Если вы относитесь к таким девушкам, тогда следующие варианты вам зайдут.

Реклама

Главный цвет Нового года 2022
Главный цвет Нового года 2022 / Фото: Pinterest

Варианты маникюра на Новый год 2022
Варианты маникюра на Новый год 2022 / Фото: Pinterest

Новогодний дизайн маникюра амбре
Новогодний дизайн маникюра амбре / Фото: Pinterest

Реклама

Коричневый цвет понравится Тигру
Коричневый цвет понравится Тигру / Фото: Инстаграм

Простой в исполнении, но оригинальный маникюр
Простой в исполнении, но оригинальный маникюр / Фото: Pinterest

Зеленый цвет хорошо подходит для Нового года
Зеленый цвет хорошо подходит для Нового года / Фото: Pinterest

Год Голубого Водяного Тигра 2022: маникюр с дизайном

Астрологи рекомендуют год Тигра 2022 встречать при полном параде: не бояться блеска, пайеток, страз, ведь Тигр самолюбивое животное, поэтому будет рад такому вниманию. Хотите быть главной звездой вечера в новогоднюю ночь и не боитесь на это потратить больше двух часов? Значит, следующая подборка для вас.

Маникюр с дизайном на Новый год 2022
Маникюр с дизайном на Новый год 2022 / Фото: Pinterest

Нежный, сверкающий и в правильных цветах маникюр
Нежный, сверкающий и в правильных цветах маникюр / Фото: Pinterest

Очень крутая идея, не каждому мастеру под силу
Очень крутая идея, не каждому мастеру под силу / Фото: Pinterest

Красивый новогодний дизайн маникюра
Красивый новогодний дизайн маникюра / Фото: Pinterest

Дизайн сложный, но оно того стоит
Дизайн сложный, но оно того стоит / Фото: Pinterest

Цвет 2022 года
Цвет 2022 года / Фото: Pinterest

Дизайн ногтей на Год Тигра 2022
Дизайн ногтей на Год Тигра 2022 / Фото: Pinterest

Праздничный дизайн маникюра к Новому году 2022
Праздничный дизайн маникюра к Новому году 2022 / Фото: Pinterest

Геометрический дизайн маникюра
Геометрический дизайн маникюра / Фото: Pinterest

Дизайн маникюр на Новый год 2022
Дизайн маникюр на Новый год 2022 / Фото: Pinterest

Ногти на Новый год 2022
Ногти на Новый год 2022 / Фото: Инстаграм

Новогодний дизайн ногтей 2022
Новогодний дизайн ногтей 2022 / Фото: Инстаграм

Дизайн маникюра на Год Тигра
Дизайн маникюра на Год Тигра / Фото: Инстаграм

Ногти на Новый год 2022
Ногти на Новый год 2022 / Фото: Pinterest

Дизайн маникюра на Год Тигра
Дизайн маникюра на Год Тигра / Фото: Инстаграм

Год Тигра 2022: какой маникюр нельзя делать

Ни мы, ни кто-либо другой не может вам запретить делать то, что вы считаете нужным. Но что касается цвета маникюра, то астрологи в 2022 году настоятельно не рекомендуют делать его в ярких и неоновых тонах, особенно в красном цвете добычи Тигра. Также откажитесь от любых животных принтов.

Читайте также:

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор проекта Красиво

Я не из тех людей, которые со школы знали, кем будут, когда вырастут. Но один важный человек как-то мне сказал: "Образование филолога - полифункциональное: можешь быть и учителем, и журналистом, и кем-угодно, если мозги работают", - поэтому посвятила себя углубленному изучению литературы и даже выпустила сборник сочинений, чтобы мама гордилась. В журналистике с 2014 года. Работала в интернет-изданиях: Infomist, Телеграф и HOCHU.ua. К команде Сегодня.ua присоединилась в ноябре 2021.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Wow Black Friday
Wish-list beauty-покупок
Еще больше бестселлеров
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Just do it
Полезный совет на сегодня
No Smoking
Эффективные способы
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Happy New Year
Встречаем Новый год в Европе
Выбрать направление
Реюнион года
Поттериана возвращается! Ждешь премьеру?
Когда и где смотреть
Мобильные духом
Получи свою суперсилу
Залетай во вселенную Киевстар!
Лайфхак недели
Как сделать фото на 1000 лайков
Хакнуть
Здорово
Узнать индекс массы своего тела СЕГОДНЯ
Рассчитать
Ваш ИМТ
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Личный опыт
Что нужно знать перед тем, как стоять на гвоздях
Честный отзыв
Осеннее чтиво
Выбираем книгу под настроение
Буду читать
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Насколько за год подорожала богатая жизнь?
Идем в самый дорогой супермаркет Киева
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
22 - 28 ноября
Читать гороскоп
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
О новой методике тарифообразования
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять