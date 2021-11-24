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Покупка дня: Dior выпустили праздничный набор косметики за 2 тысячи гривен

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор проекта Красиво
24 ноября, 10:55
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В рождественский бокс вошли 4 бестселлера бренда Dior
Праздничная коллекция DIOR в продаже с 1 декабря
Праздничная коллекция DIOR в продаже с 1 декабря / Фото: dior.com

DIOR представил свой праздничный набор The Icons, который по карману практически всем. Также свою рождественскую коллекцию выпустил Chanel.

Рождественский бокс Dior состоит из четырех основных продуктов Дома. И если вы в поиске идеального подарка для настоящих эстетов, тогда набор The Icons попадет в самую цель.

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Праздничный набор Dior
Праздничный набор Dior / Фото: dior.com

Набор Dior можно купить с 1 декабря
Набор Dior можно купить с 1 декабря / Фото: dior.com

Главное место в линейке занимают 2 аромата: флакон объемом 5 мл J’adore Eau de Parfum и флакон объемом 5 мл Miss Dior Blooming Bouquet Eau de Toilette. Первый выпускается в символической бутылке амфоры и отличается цветочно-фруктовыми нотами с эссенцией масла иланг-иланга. Последний может похвастаться цветочным ароматом с нотами пиона, дамасской розы, калабрийского бергамота и белого мускуса.

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Miss Dior Blooming Bouquet Eau de Toilette
Miss Dior Blooming Bouquet Eau de Toilette / Фото: dior.com

J’adore Eau de Parfum
J’adore Eau de Parfum / Фото: dior.com

Помада Rouge Dior Lipstick оттенка "999" имеет красный сатиновый цвет, обеспечивает уход за губами и умопомрачительный вид. Завершает набор усовершенствованная сыворотка La Micro-Huile de Rose объемом 10 мл, которая представляет собой восстанавливающий микронутритивный продукт, предназначенный для лица и декольте.

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Rouge Dior Lipstick
Rouge Dior Lipstick / Фото: dior.com

La Micro-Huile de Rose
La Micro-Huile de Rose / Фото: dior.com

Подарочный набор Dior 30 Montaigne The Icons стоит 99 долларов (2600 грн) и будет доступен к заказу в Сети с 1 декабря.

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Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор проекта Красиво

Я не из тех людей, которые со школы знали, кем будут, когда вырастут. Но один важный человек как-то мне сказал: "Образование филолога - полифункциональное: можешь быть и учителем, и журналистом, и кем-угодно, если мозги работают", - поэтому посвятила себя углубленному изучению литературы и даже выпустила сборник сочинений, чтобы мама гордилась. В журналистике с 2014 года. Работала в интернет-изданиях: Infomist, Телеграф и HOCHU.ua. К команде Сегодня.ua присоединилась в ноябре 2021.

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