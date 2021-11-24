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Від френча до бурлеску: найкращі варіанти манікюру на Новий рік 2022

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор проекту Красиво
24 листопада, 17:14
В закладинки
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Напередодні року Блакитного Водяного Тигра варто звернути увагу на чорний, білий, блакитний, синій, сірий, бірюзовий, коричневий, бежевий, а також золотий, срібний та бронзовий кольори
Вибираємо свій новорічний дизайн манікюру
Вибираємо свій новорічний дизайн манікюру / Фото: Колаж: Сьогодні

Новорічний манікюр 2022 – справа делікатна. До нього потрібно підійти не лише з фантазією, а й з обережністю, адже далеко не будь-який колір сподобається господареві року, Блакитному Водяному Тигру. Також вже час подумати, у чому піти на корпоратив.

До Нового року 2022 року залишилося трохи більше місяця, а це означає, що вже час бронювати місце у майстра на новорічний манікюр. Крім того, постарайтеся проявити свої дизайнерські таланти та самостійно придумати унікальний малюнок на нігтях, щоб зробити круті фото на смартфон. Занадто важко? Тоді наша добірка вам на допомогу!

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Сукню на Новий рік ми вже почали обирати, тож ідемо далі. Колір 2022 Тигра не один, їх кілька: блакитний, синій, сірий, білий, чорний, бірюзовий, смарагдовий, коричневий, бежевий, золотий, срібний і бронзовий. Від них варто відштовхуватися при виборі дизайну манікюру.

Манікюр на Новий рік 2022: просте покриття

Не всі люблять строкаті і складні дизайни манікюру. Але точніше сказати: ніхто не хоче витрачати на нігті більше 1,5-2 годин. Якщо ви належите до таких дівчат, тоді наступні варіанти вам зайдуть.

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Головний колір Нового року 2022
Головний колір Нового року 2022 / Фото: Pinterest

Варіанти манікюру на Новий рік 2022
Варіанти манікюру на Новий рік 2022 / Фото: Pinterest

Новорічний дизайн манікюру амбре
Новорічний дизайн манікюру амбре / Фото: Pinterest

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Коричневий колір сподобається Тигру
Коричневий колір сподобається Тигру / Фото: Инстаграм

Простий у виконанні, але оригінальний манікюр
Простий у виконанні, але оригінальний манікюр / Фото: Pinterest

Зелений колір добре підходить для Нового року
Зелений колір добре підходить для Нового року / Фото: Pinterest

Рік Блакитного Водяного Тигра 2022 року: манікюр з дизайном

Астрологи рекомендують рік Тигра 2022 зустрічати при повному параді: не боятися блиску, паєток, страз, адже Тигр самолюбна тварина, тому буде радий такій увазі. Хочете бути головною зіркою вечора на новорічну ноч і не боїтеся на це витратити більше двох годин? Отже, наступна добірка для вас.

Манікюр з дизайном на Новий рік 2022
Манікюр з дизайном на Новий рік 2022 / Фото: Pinterest

Ніжний, блискучий і у правильних кольорах манікюр
Ніжний, блискучий і у правильних кольорах манікюр / Фото: Pinterest

Дуже крута ідея, не кожному майстру під силу
Дуже крута ідея, не кожному майстру під силу / Фото: Pinterest

Красивий новорічний дизайн манікюру
Красивий новорічний дизайн манікюру / Фото: Pinterest

Дизайн складний, але воно того варте
Дизайн складний, але воно того варте / Фото: Pinterest

Колір 2022 року
Колір 2022 року / Фото: Pinterest

Дизайн нігтів на Рік Тигра 2022
Дизайн нігтів на Рік Тигра 2022 / Фото: Pinterest

Святковий дизайн манікюру до Нового року 2022
Святковий дизайн манікюру до Нового року 2022 / Фото: Pinterest

Геометричний дизайн манікюру
Геометричний дизайн манікюру / Фото: Pinterest

Дизайн манікюр на Новий рік 2022
Дизайн манікюр на Новий рік 2022 / Фото: Pinterest

Нігті на Новий рік 2022
Нігті на Новий рік 2022 / Фото: Инстаграм

Новорічний дизайн нігтів 2022
Новорічний дизайн нігтів 2022 / Фото: Инстаграм

Дизайн на Рік Тигра
Дизайн на Рік Тигра / Фото: Инстаграм

Нігті на Новий рік 2022
Нігті на Новий рік 2022 / Фото: Pinterest

Манікюр дизайн на Рік Тигра
Манікюр дизайн на Рік Тигра / Фото: Инстаграм

Рік Тигра 2022: який манікюр не можна робити

Ні ми, ні будь-хто інший не може вам заборонити робити те, що ви вважаєте за потрібне. Але щодо кольору манікюру, то астрологи в 2022 році наполегливо не рекомендують робити його в яскравих і неонових тонах, особливо в червоному кольорі здобичі Тигра. Також відмовтеся від будь-яких тваринних принтів.

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Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор проекту Красиво

Я не з тих людей, які знали зі школи, ким будуть, коли виростуть. Але одна важлива людина якось мені сказала: "Освіта філолога - поліфункціональна: можеш бути і вчителем, і журналістом, і будь-ким, якщо мізки працюють", - тому присвятила себе поглибленому вивченню літератури і навіть випустила збірку творів, щоб мама пишалася. У журналістиці з 2014 року. Працювала в інтернет-виданнях: Infomist, Телеграф та HOCHU.ua. До команди Сегодня.ua приєдналася у листопаді 2021 року.

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