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Платья на Новый год 2022: самые стильные цвета, фасоны и ткани

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор проекта Красиво
23 ноября, 14:08
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Год Голубого Водяного Тигра уже в самом названии содержит ответ на вопрос, в каком цвете его встречать
В чем встречать Новый год 2022: трендовые платья
В чем встречать Новый год 2022: трендовые платья / Фото: Коллаж: Сегодня

В преддверии самого волшебного праздника зимы женщин всегда интересует вопрос: в чем встречать Новый год? А те, кто говорят, что не думают об этом – немножко лицемерят, потому что, так или иначе, наша жизнь отчасти зависит от астрологических нюансов. Кстати, когда, если не сейчас, в разгар Черной пятницы 2021, покупать себе новогодний наряд? Так вы будете выглядеть на все 100% да и еще с массой крутых фото для своего Instagram.

Новый 2022 – год Голубого Водяного Тигра, и мы уже знаем, какие цвета он любит: черный, синий, голубой, изумрудный, бирюзовый, золотой и бронзовый, а также все их оттенки. Недавно мы писали о том, что надеть на новогодний корпоратив 2022. Теперь пора поговорить непосредственно о волшебной новогодней ночи.

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Короткое платье из сатина для Нового года 2022 | 1999 грн
Короткое платье из сатина для Нового года 2022 | 1999 грн / Фото: musthave.ua

Женщины любят встречать Новый год в платьях – о них и поговорим. Какие цвета, фасоны и материалы стоит выбрать, а какие лучше обойти стороной.

Астрологи говорят, что 2022 год Водяного Тигра нужно встречать роскошно, поэтому не боимся экспериментировать с пайетками, бахромой, вырезами, объемными рукавами и камнями. Смело выбирайте в магазинах все самое пестрое, блестящее, или доставайте из шкафа то самое платье, которое ждало своего случая. Но не перегибайте палку с экстравагантностью – создайте незабываемый, но элегантный образ.

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Бархатное платье приталенного кроя | 767 грн / Фото: Инстаграм

2022 год Голубого Тигра: в каком цвете встречать?

Главный цвет Нового года 2022 – голубой. Чудеснее всего он смотрится на атласных и шифоновых платьях, возможно, с пайетками.

Обратите внимание и на изумрудный, насыщенный синий, бирюзовый и черный. Не обходите стороной оттенки металлика: серебряный, бронзовый и золотой. Но если вы не любитель подобной броскости, это не проблема: Водяного Тигра можно встретить и в спокойных нейтральных цветах, таких как коричневый и бежевый.

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Вискозное платье с глубоким V-образным вырезом 1399 грн / Фото: reserved.com/

Новый год 2022: в чем не стоит встречать?

Как бы сильно вам ни хотелось, лучше отказаться в новогоднюю ночь от платьев с хищными принтами. В первую очередь имеем в виду тигровый. Вы же не намерены соперничать с хозяином года? Забудьте и про слишком яркие цвета, например, неоновые. А особенно выбросьте из головы идею красного платья на Новый год 2022. И очень важно не надевать то, в чем вы встречали 2021 год Быка – главной жертвы Тигра.

Новый год 2022: какой фасон и материал платья выбрать?

Пожалуй, главными фасонами станут: платья на запах, платья-комбинации, плиссированные, платья-жакеты и на одно плечо. Что касается материалов, то лучше всего подойдут атлас, пайетки и бархат. Такой образ будет ярким и изысканным.

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Изумрудное шелковое платье в пол | 2348 грн / Фото: Инстаграм

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Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор проекта Красиво

Я не из тех людей, которые со школы знали, кем будут, когда вырастут. Но один важный человек как-то мне сказал: "Образование филолога - полифункциональное: можешь быть и учителем, и журналистом, и кем-угодно, если мозги работают", - поэтому посвятила себя углубленному изучению литературы и даже выпустила сборник сочинений, чтобы мама гордилась. В журналистике с 2014 года. Работала в интернет-изданиях: Infomist, Телеграф и HOCHU.ua. К команде Сегодня.ua присоединилась в ноябре 2021.

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