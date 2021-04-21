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Модный маникюр инь-янь: пошаговая инструкция и подборка весенних идей

Сегодня, 18:33

Учимся делать трендовый нейл-дизайн и экспериментируем с оттенкам

Если вы ищете интересную альтернативу цветочному маникюру, попробуйте дизайн в стиле инь-янь. Такой был актуален всегда, но за последний год обрел особенный смысл. Весной 2021 Инь и Ян не просто символизируют противоположности, но и отражают наше стремление к балансу в неопределенные времена. Да и в конце концов, это просто красиво.

Рассказываем, как сделать маникюр инь-янь в домашних условиях, а также вдохновляемся идеями нейл-мастеров.

Маникюр в стиле инь-янь пошагово

  1. Покройте ногти базовым цветом. В примере он белый, но вы можете использовать любой.
  2. Возьмите лак контрастного оттенка и нарисуйте изогнутую линию посередине ногтя. Лучше всего с этой задачей справится ультратонкая кисть для подводки.
  3. Тем же лаком прокрасьте одну сторону ногтя. Неровности можно убрать плоской кистью, смоченной в жидкости для снятия лака.
  4. Нарисуйте точки на каждой стороне ногтя контрастными цветами.
  5. Дайте ногтям подсохнуть и закрепите маникюр прозрачным топовым покрытием.

Можно использовать разные оттенки как на видео, выбрать только два или вообще пофантазировать. Ловите подборку для вдохновения!

Идеи маникюра инь-янь

Черный и белый — это классика. Но не менее универсально инь-янь смотрится в других спокойных цветах.

Фото: instagram.com/velenporella

Фото: instagram.com/yessential_nails

Фото: instagram.com/yes_icanails

Если настроение — весна, можно позволить себе решения поярче. Как насчет травяного оттенка или главного цвета года — желтого?

Фото: instagram.com/nailitmag

Фото: instagram.com/hannahlourobinson

Фото: instagram.com/jennifer_nails_it

Поклонники трендового мономакияжа оценят маникюр в таком же формате. Просто используйте разные по насыщенности оттенки одного цвета.

Фото: instagram.com/hardasnails_studio

Фото: instagram.com/bostonsnailsandspa

Фото: instagram.com/laatjelakken

Также можно придумать свою вариацию на тему инь-янь. Оставьте несколько пальцев без покрытия, измените форму символа или сделайте французский маникюр.

Фото: instagram.com/gossip.claws

Фото: instagram.com/nelza_dun

Фото: instagram.com/bashsbeauty

С принтом тоже получится интересно. Будет он только на соседних ногтях или прямо под восточным рисунком — выбирать вам.

Фото: instagram.com/by_millimac

Фото: instagram.com/getnailed_bb

Фото: instagram.com/culturamanicura

Также не забывайте про остальные составляющие бьюти-образа. Например, о самых модных оттенках помад этой весны и лета.

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