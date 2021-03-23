Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

5 трендовых оттенков помады, которые хочется попробовать как можно скорее

Сегодня, 11:36

Добавим красок?

За последний год акцент в макияже сместился на глаза — по понятным причинам. И хотя с блеском для губ под маской и впрямь возникают вопросы, не обязательно совсем отказываться от помады. Просто отдавайте предпочтение матовым текстурам, промакивайте помаду салфеткой или используйте карандаш. Потому что устоять перед сочной палитрой теплого сезона решительно невозможно!

Сохраняйте оттенки помад, которые будут актуальны этой весной и летом. И не забывайте про другие яркие акценты в образе — например, трендовый маникюр.

Арбузный фреш

Яркий оттенок между розовым и красным — то, что нужно после затяжной зимы. Подходит и блондинкам, и брюнеткам, хорошо освежает лицо и добавляет образу игривости.

Фото: instagram.com/bobbibrown

Маджента

Пару минут — и вы звезда любой тусовки (даже если она в Zoom). Такой оттенок вполне самодостаточен и не требует макияжа глаз. Впрочем, если очень хочется, можно добавить цветные стрелки.

Фото: instagram.com/nikki_makeup

"Зацелованный" красный

Красный никогда не выходит из моды. От сезона к сезону меняется лишь его интенсивность: более глубокие тона преобладают в холодное время года, теплые и светлые — наоборот. В этот раз топовые визажисты предлагают вбивать красную помаду пальцами, чтобы добиться эффекта зацелованных губ.

Фото: instagram.com/ortalelimeleh1

Румяный персик

Это уже не нейтральный персиковый, но еще не оранжевый. Прекрасная идея для тех, кто устал от розово-красной гаммы, а к экспериментам со слишком яркими оттенками пока не готов.

Фото: instagram.com/hungvanngo

Бледно-лиловый

Очень деликатный и естественный, этот оттенок понравится поклонникам "макияжа без макияжа". В повседневной жизни его можно носить соло, а для вечернего выхода добавить акцент на глаза.

Фото: instagram.com/jouercosmetics

Напомним, что ранее мы уже рассказывали о том, какие ресницы сейчас в тренде.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Как правильно выбрать помаду и уход за губами весной: 4 полезных совета Фисташковый винтаж и коричневый ретро: ТОП-5 фешн-трендов этой весны Дорогу красному: как носить самый трендовый цвет 2021 года
красота губы тренды
Реклама

Новости партнеров

Как приготовить полезную запеканку с цветной капустой и курицей
Как приготовить полезную запеканку с цветной капустой и курицей
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Потрясающая украинка. Ее прессу позавидует даже Бех-Романчук
Потрясающая украинка. Ее прессу позавидует даже Бех-Романчук
Она – одна из самых милых волейболисток Украины
Она – одна из самых милых волейболисток Украины

Популярные статьи

Сегодня, 10:36Вкусно

Великий пост-2021: два рецепта супа-пюре из овощей

Сегодня, 05:43Психо

Гороскоп на сегодня 23 марта: у Овнов все отлично с деньгами, а Тельцам нужно меньше критиковать

Вчера, 18:35Вкусно

Как приготовить вкусные рогалики: 7 лучших рецептов

Вчера, 17:17Звездно

"Евровидение-2021": букмекеры назвали нового претендента на победу

Вчера, 15:12Психо

Общий гороскоп на апрель 2021 года для всех знаков зодиака

Вчера, 14:20Звездно

Беременная супруга Павлика пожаловалась на ужасный сервис за границей

Вчера, 12:15Звездно

Оля Полякова разделась на камеру ради TikTok: горячее видео

Вчера, 11:25Events

40 святых 2021: самая сильная молитва

Вчера, 06:10Фаново

Праздник 40 святых: что можно и нельзя делать

Вчера, 05:23Психо

Гороскоп на сегодня 22 марта: у Весов закончится энергия, а Скорпионам нужно заняться планированием

21 мартаEvents

40 святых-2021: дата, приметы, история и значение праздника

21 мартаПсихо

Гороскоп на неделю 21-27 марта: все знаки зодиака

21 мартаПсихо

Гороскоп на сегодня 21 марта: Овнам нужно заняться творчеством, а Тельцов ждет напряженный день

21 мартаЗвездно

Данилко приставал к Циклопу, а Носорог украл Полякову: как прошел девятый выпуск "Маски"

20 мартаЗвездно

На шоу "Маска" рассекретили Буряка

20 мартаЗвездно

На шоу "Маска" впервые выступил Ворон: какая звезда скрывалась в этом костюме

Новости партнеров

Красота! Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото
Красота! Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото
Со скандалом ушел один из главных актеров из "Квартал 95"
Со скандалом ушел один из главных актеров из "Квартал 95"
«Подарил весь мир». Бывшая жена Богдана рассказала о браке с ним
«Подарил весь мир». Бывшая жена Богдана рассказала о браке с ним
Пять самых обидчивых знаков Зодиака
Пять самых обидчивых знаков Зодиака
Размер в порядке: Дзюбу оценила бывшая жена "динамовца"
Размер в порядке: Дзюбу оценила бывшая жена "динамовца"
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Аллегрову показали без парика и макияжа
Аллегрову показали без парика и макияжа
Сногсшибательная Коукалова оголилась для мужского журнала
Сногсшибательная Коукалова оголилась для мужского журнала

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять