Модний манікюр інь-янь: покрокова інструкція та добірка весняних ідей
Вчимося робити трендовий нейл-дизайн і експериментуємо з відтінкам
Якщо ви шукаєте цікаву альтернативу квітковому манікюру, спробуйте дизайн у стилі інь-янь. Такий був актуальний завжди, але за останній рік набув особливого сенсу. Навесні 2021 Інь і Ян не просто символізують протилежності, але й відображають наше прагнення до балансу в нестабільні часи. Ну і врешті-решт, це просто красиво.
Розповідаємо, як зробити манікюр інь-янь у домашніх умовах, а також надихаємося ідеями нейл-майстрів.
- Покрийте нігті базовим кольором. У прикладі він білий, але ви можете використовувати будь-який.
- Візьміть лак контрастного відтінку і намалюйте вигнуту лінію посередині нігтя. Найкраще з цим завданням впорається тонкий пензлик для підводки.
- Тим самим лаком пофарбуйте одну сторону нігтя. Нерівності можна прибрати плоским пензлем, змоченим у рідині для зняття лаку.
- Намалюйте цятки з кожного боку нігтя контрастними кольорами.
- Дайте нігтям підсохнути і закріпіть манікюр прозорим топовим покриттям.
Можна використовувати різні відтінки як на відео, обрати тільки два або взагалі пофантазувати. Ловіть добірку для натхнення!
Чорний і білий – це класика. Але не менш універсально інь-янь виглядає в інших спокійних кольорах.
Якщо настрій – весна, можна дозволити собі рішення яскравіші. Як щодо трав'яного відтінку або головного кольору року – жовтого?
Шанувальники трендового мономакіяжу оцінять манікюр у такому ж форматі. Просто використовуйте різні за насиченістю відтінки одного кольору.
Також можна придумати свою варіацію на тему інь-янь. Залиште кілька пальців без покриття, змініть форму символу або зробіть французький манікюр.
З принтом теж вийде цікаво. Чи буде він лише на сусідніх нігтях або ж прямо під східним малюнком – обирати вам.
Також не забувайте про інші складові б'юті-образу. Наприклад, про наймодніші відтінки помад цієї весни і літа.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше