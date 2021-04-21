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Модний манікюр інь-янь: покрокова інструкція та добірка весняних ідей

Сьогодні, 18:33

Вчимося робити трендовий нейл-дизайн і експериментуємо з відтінкам

Якщо ви шукаєте цікаву альтернативу квітковому манікюру, спробуйте дизайн у стилі інь-янь. Такий був актуальний завжди, але за останній рік набув особливого сенсу. Навесні 2021 Інь і Ян не просто символізують протилежності, але й відображають наше прагнення до балансу в нестабільні часи. Ну і врешті-решт, це просто красиво.

Розповідаємо, як зробити манікюр інь-янь у домашніх умовах, а також надихаємося ідеями нейл-майстрів.

Манікюр у стилі інь-янь покроково

  1. Покрийте нігті базовим кольором. У прикладі він білий, але ви можете використовувати будь-який.
  2. Візьміть лак контрастного відтінку і намалюйте вигнуту лінію посередині нігтя. Найкраще з цим завданням впорається тонкий пензлик для підводки.
  3. Тим самим лаком пофарбуйте одну сторону нігтя. Нерівності можна прибрати плоским пензлем, змоченим у рідині для зняття лаку.
  4. Намалюйте цятки з кожного боку нігтя контрастними кольорами.
  5. Дайте нігтям підсохнути і закріпіть манікюр прозорим топовим покриттям.

Можна використовувати різні відтінки як на відео, обрати тільки два або взагалі пофантазувати. Ловіть добірку для натхнення!

Ідеї манікюру інь-янь

Чорний і білий – це класика. Але не менш універсально інь-янь виглядає в інших спокійних кольорах.

Фото: instagram.com/velenporella

Фото: instagram.com/yessential_nails

Фото: instagram.com/yes_icanails

Якщо настрій – весна, можна дозволити собі рішення яскравіші. Як щодо трав'яного відтінку або головного кольору року – жовтого?

Фото: instagram.com/nailitmag

Фото: instagram.com/hannahlourobinson

Фото: instagram.com/jennifer_nails_it

Шанувальники трендового мономакіяжу оцінять манікюр у такому ж форматі. Просто використовуйте різні за насиченістю відтінки одного кольору.

Фото: instagram.com/hardasnails_studio

Фото: instagram.com/bostonsnailsandspa

Фото: instagram.com/laatjelakken

Також можна придумати свою варіацію на тему інь-янь. Залиште кілька пальців без покриття, змініть форму символу або зробіть французький манікюр.

Фото: instagram.com/gossip.claws

Фото: instagram.com/nelza_dun

Фото: instagram.com/bashsbeauty

З принтом теж вийде цікаво. Чи буде він лише на сусідніх нігтях або ж прямо під східним малюнком – обирати вам.

Фото: instagram.com/by_millimac

Фото: instagram.com/getnailed_bb

Фото: instagram.com/culturamanicura

Також не забувайте про інші складові б'юті-образу. Наприклад, про наймодніші відтінки помад цієї весни і літа.

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