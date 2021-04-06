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Цвет настроения — желтый: 20 способов носить его модно

Сегодня, 18:37

Солнце в вашем гардеробе

Безоговорочный серый и оптимистичный желтый стали главными оттенками 2021-го по версии Pantone. Как носить серые вещи понятно. А вот чтобы вписать в образ желтый, нужно постараться. Но не сильно. Потому что все самые удачные сочетания уже есть в нашей подборке. Сохраняйте идеи, с чем лучше всего носить желтый цвет, и сделайте эту весну по-настоящему солнечной!

Желтый + сиреневый

Фото: instagram.com/thebreathefashion

Фото: instagram.com/karodall

Фото: instagram.com/ninasandbech

Фото: instagram.com/elenagiadaa

Желтый + зеленый

Фото: instagram.com/karodall

Фото: instagram.com/purefashionworld

Желтый + голубой

Фото: instagram.com/ninasandbech

Фото: instagram.com/thebreathefashion

Фото: instagram.com/ninasandbech

Желтый + розовый

Фото: instagram.com/karodall

Фото: instagram.com/oliviaandalice

Фото: instagram.com/ninasandbech

Фото: instagram.com/laura_eguizabal

Желтый + нейтральные оттенки

Фото: instagram.com/purefashionworld

Фото: instagram.com/23rdapril_beclassy

Желтый в аксессуарах

Фото: instagram.com/ninasandbech

Фото: instagram.com/purefashionworld

Фото: instagram.com/thestyleograph

Фото: instagram.com/ninasandbech

Напомним, ранее мы рассказывали, какие вещи из кожи можно добавить в свой повседневный гардероб.

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