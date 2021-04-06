Цвет настроения — желтый: 20 способов носить его модно
Солнце в вашем гардеробе
Безоговорочный серый и оптимистичный желтый стали главными оттенками 2021-го по версии Pantone. Как носить серые вещи понятно. А вот чтобы вписать в образ желтый, нужно постараться. Но не сильно. Потому что все самые удачные сочетания уже есть в нашей подборке. Сохраняйте идеи, с чем лучше всего носить желтый цвет, и сделайте эту весну по-настоящему солнечной!
Напомним, ранее мы рассказывали, какие вещи из кожи можно добавить в свой повседневный гардероб.
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