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Королеве Нидерландов — 50! Модные приемы, которым стоит у нее поучиться

Сегодня, 17:58

Рассказываем, почему Ее Величество считают примером для подражания современные модницы

Максима Соррегьета рушит все стереотипы о том, как должна выглядеть королева. Британская чопорность ей чужда, она всегда лучезарно улыбается и бурно проявляет эмоции. Такая непосредственность и легкий нрав находят отражение и в ее стиле.

Максима любит яркие цвета, которых так много в образах Елизаветы II. Но в отличие от королевы Великобритании, она больше экспериментирует с фасонами, необычными сочетаниями и трендами. Поэтому ее наряды всегда чуть более сложные и заслуживают того, чтобы быть примером.

К юбилею королевы Нидерландов мы выделили пять главных правил ее стиля. Необязательно следовать каждому, но взять на вооружение точно стоит!

Монохромные образы

Фото: Getty Images

В нарядах из нескольких оттенков одного цвета Максима появлялась еще до всеобщей любви к монохрому. Раз за разом королева играет на контрастах — то одевается с ног до головы в благородный бежевый, то восхищает смелым total red. Не забывает даже про маску в тон.

Интересные сочетания цветов

Фото: Getty Images

Насыщенный желтый, маджента, оранжевый и другие оттенки, к которым многие не могут найти подход, смотрятся органично в нарядах Максимы. Но большего уважения заслуживает ее ловкость в сочетании ярких цветов. Среди любимых модных дуэтов королевы — розовый с красным, синий с оранжевым или с зеленым, как на фото.

Эксперименты с принтами

Фото: Getty Images

Для повседневных и деловых образов королева-консорт чаще выбирает беспроигрышный горох и клетку, а вечером носит цветочные рисунки. Впрочем, интереснее всего выглядят ее эксперименты с чем-то более дерзким — животными принтами и геометрией. Согласитесь, не каждая решится на леопардовое платье под ярко-алым пальто.

Акцентные детали

Фото: Getty Images

Необычные украшения и запоминающийся декор — визитная карточка Максимы. Она обожает массивные серьги, крупные колье, броши, шляпки и всевозможные палантины. Если украшений на ней чуть меньше, чем обычно, значит акцент есть где-то на одежде. Только взгляните на эти расшитые бисером рукава!

Стильная база

Фото: Getty Images

Как вы уже поняли, королева Нидерландов редко надевает что-то заурядное. Поэтому даже базовые вещи из ее гардероба имеют необычный дизайн. Когда нужно выглядеть нейтрально, она делает упор на крой и фактуру. Ассиметрия, драпировки и широкие подвороты брюк даже в самых спокойных оттенках выглядят потрясно.

Также советуем учитывать ТОП-10 модных уроков от Виктории Бекхэм.

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