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Топ-10 модных уроков от именинницы Виктории Бекхэм

Сегодня, 09:00

Сегодня иконе стиля исполняется 47!

Из горячей штучки в блестящем мини Виктория Бекхэм превратилась в бизнес-вумен, воспевающую минимализм. Сегодня у нее свой успешный бренд одежды, линейка помад Posh Spice и безупречный вкус, к которому прислушиваются многие. Мы — не исключение. В честь дня рождения признанной иконы стиля освежаем в памяти ее главные модные уроки.

1. Если нужно оставить в гардеробе только две вещи, пускай это будут джинсы расслабленного кроя и объемная белая футболка. Беспроигрышная формула, которая не выйдет из моды.

Фото: Getty Images

2. Аксессуары могут сделать весь образ. Яркие лодочки, сумка с необычным дизайном, шарф или массивное колье — выбор за вами.

Фото: Getty Images

3. Не стоит недооценивать монохромные образы. Даже составленные из базовых вещей, они смотрятся интересно и визуально вытягивают фигуру.

Фото: instagram.com/victoriabeckham

4. Маленькое черное платье никто не отменял. Но ему совсем необязательно быть сдержанным и лаконичным.

Фото: instagram.com/victoriabeckham

5. Добавляйте к своим образам одежду бойфренда. Возможно, вам она будет идти даже больше. Вдохновляйтесь нашей подборкой вещей, которые можно одолжить из мужского гардероба.

Фото: instagram.com/victoriabeckham

6. Не надевайте костюм в офис — это слишком банально. Он создан для свиданий, вечеринок и вечерних выходов.

Фото: instagram.com/victoriabeckham

7. Если у вас яркое платье, других акцентов быть не должно. Соблюдайте баланс: даже украшения могут оказаться лишними.

Фото: instagram.com/victoriabeckham

8. В любой непонятной ситуации набрасывайте на плечи пиджак. Он всегда спасет образ. Альтернатива в прохладное время года — классический тренч.

Фото: instagram.com/victoriabeckham

Фото: instagram.com/victoriabeckham

9. Иногда лучше оставить интригу. Выбирайте летящие силуэты, юбки миди, свитера или блузы под горло. Женственность сексуальна сама по себе.

Фото: instagram.com/victoriabeckham

10. В руках можно носить не только клатч, но и любую сумку, даже если у нее цепочка или плечевой ремень. Это добавит небрежности.

Фото: Getty Images

Также предлагаем взять на заметку правила стиля Сары-Джессики Паркер.

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