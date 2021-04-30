10 образов новой Холостячки Златы Огневич, которые вскружат голову любому холостяку

Подборка ярких и сексуальных нарядов украинской звезды

Героиней второго сезона шоу "Холостячка" стала Злата Огневич. Уже этой осенью мы увидим, как за сердце певицы будут бороться самые перспективные женихи Украины. Ну а пока они только готовятся ее покорять, мы вспоминаем самые сексуальные образы Златы Огневич. Ведь это она только на первый взгляд вся такая правильная. Наряды певицы выдают в ней ту еще горячую штучку!

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Один из ключевых элементов стиля Златы Огневич — пиджаки. Под классические она надевает пикантные бралеты и дополняет образ акцентными аксессуарами.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Более объемные и удлиненные подпоясывает широким ремнем и носит вместо платья. В сочетании с лаковыми ботфортами выглядит слегка провокационно, но холостяков это вряд ли разочарует.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

А как насчет пудрового пиджака на голое тело? К нему Злата добавила самые трендовые брюки этой весны — с разрезами.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Также певица часто появляется в корсетах. Это предмет гардероба с отчетливым сексуальным контекстом, так что любой наряд с ним кажется более волнующим. Даже если речь про обычную белую рубашку.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Платье с пышными рукавами и оголенной линией плеч смотрится очень романтично. И заодно позволяет похвастаться стройными ногами.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

О магнетических свойствах little black dress Огневич хорошо известно. Этот образ она не стала перегружать ни аксессуарами, ни смелой обувью. Правда, снова забыла про бюстгальтер.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

А вот тут белье на месте. Да какое!

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Мюли с острым носком — прекрасный способ визуально удлинить ноги. Добавьте сюда облегающую юбку-карандаш с укороченным топом — и образ для свидания готов. Даже если оно на проекте "Холостячка".

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

За последний год у звезд было не так много поводов переодеваться в вечерние образы. Жаль! Они Злате удаются особенно. В похожем платье на то, в каком Аманда Сейфрид произвела фурор на "Оскаре-2021", певица появилась еще в 2019-м.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Бельевой стиль останется с нами еще надолго, а значит шелковое платье-комбинация обязательно к покупке. Подойдет для повседневных образов, праздничных и даже для таких вот фотосессий. Жемчужный оттенок — тоже отличная идея.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Напомним, после слухов о расставании победитель прошлого сезона "Холостячки" Эллерт показал сонную Мишину в постели.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться