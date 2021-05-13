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Королева Испании вышла в свет в бюджетном костюме Zara. А выглядит словно люкс!

Сегодня, 13:46

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Порой вещи демократичных марок невозможно отличить от люксовых. Даже первые леди и члены королевских семей без смущения появляются на публике в масс-маркете. Вы же помните Кейт Миддлтон в стильном пиджаке Zara? Вещи этого бренда любит и королева Испании. Очередной бюджетный образ Летиция показала, вручая премию Мигеля де Сервантеса.

Жена Филиппа VI посетила Оливу в ярком костюме морковного оттенка. Несмотря на лаконичный прямой силуэт, в глаза бросаются интересные элементы — ассиметричный подол и разрезы на брюках у щиколоток.

Королева Летиция
Королева Летиция
Фото: Getty Images

К стильному комплекту королева Летиция подобрала минималистичные аксессуары. Она надела бежевые босоножки на шпильке, небольшие серьги-кольца и взяла любимый красный клатч, который уже не раз становился изюминкой ее образов.

Морковный костюм вошел в коллекцию Zara 2019 года. Его цена — 4300 грн. Отыскать точно такой же вряд ли получится, но сейчас у бренда есть много похожих в сочных весенних расцветках.

Zara
Zara
Фото: Zara

Также предлагаем пройти тест и на глаз отличить вещи масс-маркета от люксовых.

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