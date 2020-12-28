Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

ТОП-5 шоу и мюзиклов для нескучного новогоднего вечера

Сегодня, 14:46

Лучшие шоу для праздничного настроения и приятной ностальгии

Создать атмосферу праздника и объединить семью за просмотром захватывающего зрелища – вот, что помогают сделать новогодние концерты. Кто-то слушает их как фоновую музыку, пока нарезает салат, а кто-то любит подпевать хиты с любимыми артистами. Но новогодние концерты определенно добавляют душевности и веселья в каждый дом. В нашей подборке мы делимся яркими современными шоу и теми мюзиклами и концертами, которые вызовут у вас приятные воспоминания.

Новогоднее шоу "Привіт, 20-ті!"

Одно из по-настоящему самых ярких шоу телеканала "Украина" – прошлогодний концерт "Привіт, 20-ті!", на котором выступили любимые миллионами украинцев артисты. Время и Стекло, Тина Кароль, Michelle Andrade, Сергей Бабкин, Melovin, Alekseev, DZIDZIO, Павел Зибров, Mozgi и многие другие звезды спели знаменитые хиты и знакомые всем новогодние песни. Шоу, во время просмотра которого вы точно захотите петь и танцевать, идеально подходит для просмотра всей семьей.

Вечера на хуторе близ Диканьки

Когда хочется поностальгировать о нулевых, можно вернуться к знаменитой экранизации произведения Николая Гоголя. Мюзикл подарит вам полтора часа удивительной сказки и захватит своим сюжетом, ведь все мы знаем, как непросто укротить нечистую силу и влюбляться до умопомрачения.

Большое новогоднее приключение

Тем, кого уже давно покорил Олег Винник, скорее всего захочется посмотреть именно этот концерт, где на знаменитого артиста свалятся неожиданные приключения. Конечно же, вы увидите выступления и других украинских звезд, включая MONATIK, Макса Барских, группу НЕАНГЕЛЫ, Даши Астафьевой, Ирины Билык, DZIDZIO, Александра Пономарева, TIK, Виктора Павлика.

Новогодний "Голубой огонек"

Многим порой хочется вернуться в детство, снова почувствовать себя школьником или студентом и вдохновиться приятными воспоминаниями. Почему бы не сделать это перед Новым годом? В 80-е годы режиссеры тоже создавали эффектные концерты, которые отличались особой душевностью.

Приключения Верки Сердючки. Новогодний мюзикл

Необычный новогодний мюзикл – история украинский Золушки, которую мы все знаем, как Верку Сердючку. Знаменитость прошла непростой, но захватывающий путь от жизни в провинции до большой сцены. Как Верка Сердючка пришла в шоу-бизнес и обрела статус звезды эстрады? Это отличная история, которая украсит ваш семейный праздник.

Ранее мы рекомендовали 10 рождественских фильмов, которые еще вам точно не надоели.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Полезное меню на Новый год-2021: 7 диетических блюд Гороскоп на новогоднюю неделю 27 декабря – 2 января: все знаки зодиака В чем встречать Новый год 2021 по знакам зодиака
шоу что посмотреть Новый год 2021
Реклама

Новости партнеров

Де найлегше заразитися COVID-19 — нове дослідження вчених
Де найлегше заразитися COVID-19 — нове дослідження вчених
Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Алена Мозговая показала подросшую дочь от Аксельрода
Алена Мозговая показала подросшую дочь от Аксельрода
Новогодний стол 2021: салат "Сугроб"
Новогодний стол 2021: салат "Сугроб"

Популярные статьи

Сегодня, 10:09Fun

Парни пили алкоголь 12 часов подряд: как изменилась их внешность (фото)

Сегодня, 05:53Психология

Гороскоп на сегодня 28 декабря: Водолею нужно работать с информацией, а Рыбам – завершить все дела

Вчера, 22:05Психология

Чего ждать знакам зодиака в год Быка и как пережить ретроградный Меркурий: советы астролога

Вчера, 12:22Стиль

Ким крушить! Кардашьян примерила зеленое платье с кубиками пресса, в котором похожа на Халка

Вчера, 09:32Шоу-бизнес

"Она еще юная": София Ротару высказалась против замужества своей внучки

Вчера, 09:05Events

В чем встречать Новый год 2021 по знакам зодиака

Вчера, 08:59Шоу-бизнес

Беременна? Избранник "Холостячки" Мишиной показал ее большой живот

Вчера, 06:40Психология

Гороскоп на новогоднюю неделю 27 декабря – 2 января: все знаки зодиака

Вчера, 05:16Психология

Гороскоп на сегодня 27 декабря: Овны погрязнут в конфликте, а Тельцам нужно сходить в спортзал

26 декабряШоу-бизнес

Во время карантина Лобода и Меладзе развлекали публику в Киеве (видео)

26 декабряАфиша

Киту Харингтону – 34: ТОП-5 лучших ролей британского актера

26 декабряПсихология

Гороскоп на сегодня 26 декабря: Тельцам нужно сконцентрироваться на себе, а Близнецам – избавиться от хлама

25 декабряШоу-бизнес

Ксения Мишина и Александр Эллерт: встречается ли пара после "Холостячки"

25 декабряШоу-бизнес

"Холостяк-11": известно имя нового героя романтического реалити

25 декабряШоу-бизнес

Андрей Рыбак встречается с Алиной, которая стала "третьей лишней" в "Холостячке"

25 декабряШоу-бизнес

"Что за мракобесие?" Российская певица попала в скандал из-за поздравления католиков с Рождеством

Новости партнеров

Хурма - чем она полезна. Кому нужно ее есть, а кому запрещено
Хурма - чем она полезна. Кому нужно ее есть, а кому запрещено
Салаты с ананасами: оригинальные рецепты на праздничный стол
Салаты с ананасами: оригинальные рецепты на праздничный стол
Кто подходит «Холостячке» Ксении Мишиной по зодиаку
Кто подходит «Холостячке» Ксении Мишиной по зодиаку
Врач назвал самый опасный день во время болезни COVID-19
Врач назвал самый опасный день во время болезни COVID-19
Как сделать винегрет еще вкуснее: три совета от Андрея Величка
Как сделать винегрет еще вкуснее: три совета от Андрея Величка
Ученые назвали витамин, способный снизить риск смерти от КОВИД
Ученые назвали витамин, способный снизить риск смерти от КОВИД
Очень смело: Тина Кароль показала свое обнаженное фото
Очень смело: Тина Кароль показала свое обнаженное фото
«Как грустно я жила": Жена Дмитрия Комарова смешно его поздравила
«Как грустно я жила": Жена Дмитрия Комарова смешно его поздравила

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять