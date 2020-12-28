ТОП-5 шоу и мюзиклов для нескучного новогоднего вечера

Лучшие шоу для праздничного настроения и приятной ностальгии

Создать атмосферу праздника и объединить семью за просмотром захватывающего зрелища – вот, что помогают сделать новогодние концерты. Кто-то слушает их как фоновую музыку, пока нарезает салат, а кто-то любит подпевать хиты с любимыми артистами. Но новогодние концерты определенно добавляют душевности и веселья в каждый дом. В нашей подборке мы делимся яркими современными шоу и теми мюзиклами и концертами, которые вызовут у вас приятные воспоминания.

Новогоднее шоу "Привіт, 20-ті!"

Одно из по-настоящему самых ярких шоу телеканала "Украина" – прошлогодний концерт "Привіт, 20-ті!", на котором выступили любимые миллионами украинцев артисты. Время и Стекло, Тина Кароль, Michelle Andrade, Сергей Бабкин, Melovin, Alekseev, DZIDZIO, Павел Зибров, Mozgi и многие другие звезды спели знаменитые хиты и знакомые всем новогодние песни. Шоу, во время просмотра которого вы точно захотите петь и танцевать, идеально подходит для просмотра всей семьей.

Вечера на хуторе близ Диканьки

Когда хочется поностальгировать о нулевых, можно вернуться к знаменитой экранизации произведения Николая Гоголя. Мюзикл подарит вам полтора часа удивительной сказки и захватит своим сюжетом, ведь все мы знаем, как непросто укротить нечистую силу и влюбляться до умопомрачения.

Большое новогоднее приключение

Тем, кого уже давно покорил Олег Винник, скорее всего захочется посмотреть именно этот концерт, где на знаменитого артиста свалятся неожиданные приключения. Конечно же, вы увидите выступления и других украинских звезд, включая MONATIK, Макса Барских, группу НЕАНГЕЛЫ, Даши Астафьевой, Ирины Билык, DZIDZIO, Александра Пономарева, TIK, Виктора Павлика.

Новогодний "Голубой огонек"

Многим порой хочется вернуться в детство, снова почувствовать себя школьником или студентом и вдохновиться приятными воспоминаниями. Почему бы не сделать это перед Новым годом? В 80-е годы режиссеры тоже создавали эффектные концерты, которые отличались особой душевностью.

Приключения Верки Сердючки. Новогодний мюзикл

Необычный новогодний мюзикл – история украинский Золушки, которую мы все знаем, как Верку Сердючку. Знаменитость прошла непростой, но захватывающий путь от жизни в провинции до большой сцены. Как Верка Сердючка пришла в шоу-бизнес и обрела статус звезды эстрады? Это отличная история, которая украсит ваш семейный праздник.

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