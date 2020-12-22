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1800 гривен за 15 минут! Мы узнали, сколько зарабатывает Дед Мороз в Киеве (репортаж)

Сегодня, 16:09

Спойлер: в следующем году вам захочется изменить профессию

Если вы до сих пор думали, что Дед Мороз выполняет свою миссию бесплатно, как в сказках, то я вас разочарую. Почему? Потому что зарплата у киевских Дедов Морозов позволяет приобрести себе не только оленей, но и крутые санки — из тех, которые Mercedes. А вот Снегурочкам не очень повезло! И им хотя бы на сани насобирать к началу 2021-го.

Фото: vsim.ua

Мы проанализировали прайс столичного Деда Мороза у 10 агентств, которые предлагают персонажа на праздник. А именно: Royal Moments, "В гостях у Деда Мороза", BananaDay, "Пещера сказок", "Дед Мороз и Ко", "Праздник на заказ", "Мастера счастья", "Новый Год", "Новый Год Vip" и "Дед Мороз в Киеве".

Что я могу сказать? Не на то мы учились! Потому что Дед Мороз таки неплохо зарабатывает. И прайс за 30 минут стартует от 350 до 6990 гривен. Вы же понимаете, что дворник в Киеве примерно за месяц получает деньги, которые Дед Мороз зарабатывает максимум за 30 минут? А, например, учителю онлайн-уроков по английскому языку нужно провести примерно 35 занятий.

Удивлены? Думаю, укротителям этих профессий будет сложно жить с такой информацией.

Но хватит интриг — смотрите цифры! Чтобы пригласить Деда Мороза домой из компании "Новый Год" до 19 декабря, за 30 минут надо заплатить от 400 до 2000 гривен. В прайс входит праздничная программа поздравлений, конкурсы и совместная фотосессия. А 31 декабря этот самый Дед Мороз будет стоить уже от 1100 до 5000 гривен.

Да, в день Х прайс заоблачный. И компания "Дед Мороз в Киеве" долго не заморачивалась, за 15 минут поздравлений в Новый год пользователям услуг придется заплатить 1800 гривен. За это время Дедушка должен успеть поздравить гостей, поиграть в игры и сделать совместные фото. Согласитесь, что 15 минут на указанные пункты — маловато. Но работники агентств это гордо называют "мини-программой".

Фото: pennlive.com
Фото: pennlive.com

Прайс в "Гостях у Деда Мороза" на новогоднего персонажа тоже оказался не низким: 30 декабря 30 минут стоят 1200 гривен, а 31 декабря в период с 20:00 до 23:002200 гривен. Поэтому цена зависит не только от даты, но и от времени! И 31 декабря можно арендовать этого же Дедушку с 7:00 до 14:00 дешевле, за 1200 гривен.

Самый дорогой Дедушка на дом стоит в "Новый Год Vip" — 6990 гривен за 30 минут. Такой прайс на него действует с 31 декабря по 1 января! Почему такая цена? Учитывают эксклюзивный костюм и опытного актера. Дешевле стоят Дедушки начинающие — около 1800 гривен за 30 минут.

Фото: Pinterest

Думаю, такой герой удивит не только детей, но и родителей, потому что цена — та еще!

Если вам мало Деда Мороза и вы хотите пригласить его в тандеме со Снегурочкой, то я вас обрадую! Потому что много переплачивать не придется. В "Пещере сказок" пригласить Дедушку домой стоит 1600 гривен за 30 минут. А в дуэте со Снегурочкой — всего плюс 300 гривен. Хм... Гендерное неравенство или недооцененная миссия Снегурочки во время новогодних праздников?

Дед Мороз и Снегурочки из компании "Новый год"
Дед Мороз и Снегурочки из компании "Новый год"
Фото: Сегодня

В Royal Moments, наоборот, больше практикуют аренду Снегурочки и Деда Мороза вместе. И в прайс-листе не указана цена отдельно за Дедушку. А вот стоит дуэт в полночь бешеные 5800 гривен за 30 минут! Но до 30 декабря прайс значительно ниже — 3500 гривен.

На десерт удивлю вас удачным форматом поздравления от Деда Мороза во время пандемии от компании "Праздники на заказ". Онлайн, конечно! Цена — 100 гривен до 10 минут, 250 гривен до 20 минут, а если со Снегурочкой — то 350 гривен за 20 минут. Согласитесь, что это наиболее оптимальный и безопасный вариант в такие непростые времена.

К слову, о карантине! Если будете бронировать новогодних героев на праздник, то обязательно уточните актуальность их тестов на коронавирус. Потому что на сайтах компаний полоса с подтверждением пройденного теста сразу бросается в глаза.

Скриншот с сайта ded-moroz.com
Скриншот с сайта ded-moroz.com
Фото: Сегодня

Все же, кто скрывается под амплуа Деда Мороза за такой заоблачный прайс? Потому что 1800 гривен за 15 минут поздравления в Новый год или 6990 гривен за 30 минут хороводов у елки — это довольно таки дорого.

В компании "Новый год Vip", где приглашение Деда Мороза стоит 6990 гривен, рассказали: прайс соответствует аниматорскому опыту героя – около 7 лет, соответственно начинающие дедушки – дешевле. Команда работников состоит из бывших актеров театров, ведущих и МС.

К примеру, у компании "Дед Мороз в Киеве", где прайс составляет 1800 гривен за 15 минут поздравлений, актеры опытнее, со стажем 10 и даже 20 лет! Уверяют, что им и не нужно вживаться в роль, потому что это у них в крови. Хм, теперь понятно, откуда берутся такие расценки.

Вот такая она, зимняя работа мечты.

Ну что, уже готовы заказывать Деда Мороза на праздник ребенку? Или все же решили сами переодеться в сказочного персонажа, чтобы сэкономить?

Ранее мы рассказывали, что нашли самую дорогую елку страны за 169 тысяч гривен.

Все подробности в спецтеме Новый год 2021: чек-лист

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