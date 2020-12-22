Каждая третья искусственная елка не качественная: как выбрать главный атрибут новогодних праздников?

Специалисты рассказали, как правильно выбрать новогоднюю елку

Елочки – высокие, белые, зеленые и голубые. Такое разнообразие и хочется все забрать домой. Но как выбрать идеальную елку?

Например, Дмитрий свою идеальную искусственную красавицу приобрел два года назад. Говорит, выбрал самую красивую, да еще и по акции. Наряжать дерево взялся в тот же день. Но когда повесил гирлянду, запахло жареным.

"Моя любимая гирлянда с лампочкой накаливания. Если ее повесить на эту елку, буквально через полчаса, час появляется запах какого-то горелого пластика", – говорит Дмитрий.

Пришлось покупать дополнительно другую гирлянду, которая не греется. Утешал себя тем, что огни и елка будут служить не один год. Но уже к следующему празднику дерево начало лысеть.

Как выбрать украшения на елку Фото: Depositphotos

Вечнозеленое красавица этот год уже не пережила, а все потому что каждая третья елка в Украине не качественная. И чтобы показать наглядно, на что лучше не тратить денег программа "Ранок з Україною" вместе с экспертом Союза потребителей Максимом Несмияновым отправилась в торговый центр. Цены здесь на любой вкус.

"3700 – это самое дорогое, что мы пока увидели. Я бы такую не взял, если честно. Она уже опадает. Это уже говорит о том, что в следующем году эта елка уже будет выглядеть в лучшем случае на 500 гривен", – говорит эксперт.

Кроме того, все что осыпается с дерева – потенциально опасно для здоровья. Если случайно проглотить иголку ели, ее краску, или снежное напыления – можно заработать аллергическую реакцию или расстройство желудка. А таким материал как ПВХ даже без едкого запаха в очень теплом месте выделяет в воздух едкие вредные вещества. Они провоцируют появление онкозаболеваний.

С Новым годом! Фото: Pexels

В первую очередь эксперт рекомендует проверять, есть ли на елку сертификат качества. Этот документ подтверждает, что искусственное дерево прошло специальную проверку и безопасно для здоровья.

"Там должны быть указаны следующие пункты – маркировка, кто производитель, где сделано, срок годности – ограничен или нет. Из чего сделана елка. Кто официальный импортер, если это импорт", – советует эксперт.

Особое внимание следует обращать и на материал, с которого изготовили дерево. Именно от него зависит, сколько лет можно пользоваться искусственной елкой.

С ПВХ пленки при правильном хранении елки могут служить до десяти лет и стоят около пятисот гривен за полтора метра.

Те, что делают из лески – до 15 лет. Можно приобрести за 800 гривен.

А вот литые будут стоять до 2040 года. Но и стоимость у них более тысячи гривен.

Еще специалисты перед покупкой советуют обязательно проверять комплектацию.

"Когда вам говорят, вот вы видите витринные вариант, а вот вам запакованная – советую проверить наличие комплектующего. Иногда бывает, что не хватает подставок, ножек. Если вы не проверили, а дома обнаружили проблемы, вам необходимо будет доказать, что вы взяли в магазине без одной ножки", – рассказывает Максим Несмиян.

Кроме того искусственные красавицы боятся солнечных лучей, поэтому их надо правильно хранить – в чехле, пленке или коробке. А еще держать вдали от батарей и каминов и тогда сказочная красавица будет создавать настроение не один год.

Как правильно выбрать искусственную елку смотрите в сюжете:

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