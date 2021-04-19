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Как использовать старые джинсы: неожиданные идеи с фото

Сегодня, 17:03

Стильная сумка, одеяло, посуда и даже мебель. Джинсы – это не только одежда.

Джинсы – не только модная одежда, но и отличный материал для хендмейда. Они сшиты из прочной и плотной ткани, которая способна выдержать серьезные нагрузки. Из старых ненужных джинсов можно сделать множество полезных и стильных вещей, которые пригодятся в быту, украсят интерьер и поднимут настроение. У вас накопилось несколько пар джинсов? Так почему бы не подарить им вторую жизнь?

Мы собрали множество интересных и неожиданных идей, как использовать джинсы. Так что не выбрасывайте старую одежду, а запаситесь иголкой, нитками, клеем, крючком и фантазией.

А еще не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники апреля.

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  1. Джинсовый органайзер

Что можно сделать из джинсов
Что можно сделать из джинсов
Фото: Pinterest

Вам даже не придется срезать карманы. Из них получаются удобные ячейки практически для всего. На кухне это могут быть ножи, ложки, вилки, консервные ключи и поварешки.

Что можно сделать из джинсов
Что можно сделать из джинсов
Фото: Pinterest

На рабочем месте – любая канцелярия.

Что можно сделать из джинсов
Что можно сделать из джинсов
Фото: Pinterest

В мастерской – мелкие инструменты, отвертки, кисточки и т.д.

  1. Оригинальная джинсовая мебель

Что можно сделать из джинсов
Что можно сделать из джинсов
Фото: Pinterest

Предлагаем обтянуть старое кресло на новый лад. Из джинсов разных оттенков можно делать целые картины.

Что можно сделать из джинсов
Что можно сделать из джинсов
Фото: Pinterest

Простая геометрия – сшить между собой квадратики и прямоугольники. Получается очень милая мозаика. Да и протрется такой пуф нескоро.

Что можно сделать из джинсов
Что можно сделать из джинсов
Фото: Pinterest

Торшер с джинсовым абажуром эффектно впишется в интерьер, особенно если у вас уже есть оформленные денимом вещи.

Что можно сделать из джинсов
Что можно сделать из джинсов
Фото: Pinterest

Отличная идея использовать старые джинсы для гамака – они крепкие, надежные и такие качели прослужат еще долго.

  1. Стильные предметы обихода

Что можно сделать из джинсов
Что можно сделать из джинсов
Фото: Pinterest

Не осилите крупногабаритную мебель – тогда просто оформите несколько диванных подушек в одном джинсовом стиле.

Что можно сделать из джинсов
Что можно сделать из джинсов
Фото: Pinterest

Если у рукодельниц есть свободное время и фантазия – можно замахнуться на джинсовое покрывало с нарядной аппликацией. Правда, оно не будет слишком легким, зато очень нарядным.

Что можно сделать из джинсов
Что можно сделать из джинсов
Фото: Pinterest

Накопилось много денима? Порежьте его на узкие полоски – это превосходный исходный материал для ковров или дорожек. Сначала сплетите косички, а затем сшейте их по спирали между собой.

Что можно сделать из джинсов
Что можно сделать из джинсов
Фото: Pinterest

Можно сделать коврик по-другому: переплести вдоль и поперек полоски джинсовой ткани.

  1. Джинсы – это не только одежда, но и аксессуары

Что можно сделать из джинсов
Что можно сделать из джинсов
Фото: Pinterest

Вот такой симпатичный клатч можно сделать из лоскутов любимых когда-то штанов.

Что можно сделать из джинсов
Что можно сделать из джинсов
Фото: Pinterest

Стильная сумка – тоже отличный вариант использования отживших джинсовых вещей.

Что можно сделать из джинсов
Что можно сделать из джинсов
Фото: Pinterest

Чтобы сделать такой чехол для гаджета, не нужно ничего перешивать. Просто подберите подходящий по размеру джинсовый кармашек.

  1. И даже посуда!

Что можно сделать из джинсов
Что можно сделать из джинсов
Фото: Pinterest

Из джинсовых полосок можно связать вазы и блюда, которые удачно впишутся в интерьер.

Что можно сделать из джинсов
Что можно сделать из джинсов
Фото: Pinterest

Или сплести корзинки для продуктов.

Что можно сделать из джинсов
Что можно сделать из джинсов
Фото: Pinterest

А для комнатных растений – оформить стильные цветочные горшки.

Что можно сделать из джинсов
Что можно сделать из джинсов
Фото: Pinterest

Под горячую посуду можно изготовить подставки, плотно скрутив отрезанные пояса из джинсовых штанов.

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