Как использовать старые джинсы: неожиданные идеи с фото
Стильная сумка, одеяло, посуда и даже мебель. Джинсы – это не только одежда.
Джинсы – не только модная одежда, но и отличный материал для хендмейда. Они сшиты из прочной и плотной ткани, которая способна выдержать серьезные нагрузки. Из старых ненужных джинсов можно сделать множество полезных и стильных вещей, которые пригодятся в быту, украсят интерьер и поднимут настроение. У вас накопилось несколько пар джинсов? Так почему бы не подарить им вторую жизнь?
Мы собрали множество интересных и неожиданных идей, как использовать джинсы. Так что не выбрасывайте старую одежду, а запаситесь иголкой, нитками, клеем, крючком и фантазией.
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- Джинсовый органайзер
Вам даже не придется срезать карманы. Из них получаются удобные ячейки практически для всего. На кухне это могут быть ножи, ложки, вилки, консервные ключи и поварешки.
На рабочем месте – любая канцелярия.
В мастерской – мелкие инструменты, отвертки, кисточки и т.д.
- Оригинальная джинсовая мебель
Предлагаем обтянуть старое кресло на новый лад. Из джинсов разных оттенков можно делать целые картины.
Простая геометрия – сшить между собой квадратики и прямоугольники. Получается очень милая мозаика. Да и протрется такой пуф нескоро.
Торшер с джинсовым абажуром эффектно впишется в интерьер, особенно если у вас уже есть оформленные денимом вещи.
Отличная идея использовать старые джинсы для гамака – они крепкие, надежные и такие качели прослужат еще долго.
- Стильные предметы обихода
Не осилите крупногабаритную мебель – тогда просто оформите несколько диванных подушек в одном джинсовом стиле.
Если у рукодельниц есть свободное время и фантазия – можно замахнуться на джинсовое покрывало с нарядной аппликацией. Правда, оно не будет слишком легким, зато очень нарядным.
Накопилось много денима? Порежьте его на узкие полоски – это превосходный исходный материал для ковров или дорожек. Сначала сплетите косички, а затем сшейте их по спирали между собой.
Можно сделать коврик по-другому: переплести вдоль и поперек полоски джинсовой ткани.
- Джинсы – это не только одежда, но и аксессуары
Вот такой симпатичный клатч можно сделать из лоскутов любимых когда-то штанов.
Стильная сумка – тоже отличный вариант использования отживших джинсовых вещей.
Чтобы сделать такой чехол для гаджета, не нужно ничего перешивать. Просто подберите подходящий по размеру джинсовый кармашек.
- И даже посуда!
Из джинсовых полосок можно связать вазы и блюда, которые удачно впишутся в интерьер.
Или сплести корзинки для продуктов.
А для комнатных растений – оформить стильные цветочные горшки.
Под горячую посуду можно изготовить подставки, плотно скрутив отрезанные пояса из джинсовых штанов.
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