Як зробити обновки зі старих речей: 10 креативних лайфхаків з фото
Відкривайте шафу і беріться за ножиці з голкою
Дві одвічні проблеми людини "нічого надіти" і "нікуди дівати" в симбіозі здатні створити справжній шедевр, ну або, як мінімум, оригінальну обновку в ваш гардероб. Весна – час змін, а на порозі літа тим більше хочеться переглянути і перекроїти свій гардероб. Ось цим ми зараз і займемося.
Life Сьогодні зібрав для вас безліч цікавих ідей, як переробити старі речі, що вийшли з моди, стали замалі, розтягнулися, протерлися, обносилися або просто набридли, а викинути шкода.
Також не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята травня.
1. Три в одному
З трьох звичайних футболок вийде одна модна штучка. Радимо підібрати універсальні кольори, щоб вона поєднувалася з будь-якими брюками. Білий – класика.
2. Світшот із сорочки
Не викидайте стару сорочку, якщо в ній зношений комір – в новому одязі він вам не знадобиться. А ось якщо нижню частину сорочки поєднати з футболкою – вийде цікавий варіант.
3. Стара нова майка
Набридла майка? Зробіть гіпюрні вставки, і одяг набуде більш ефектного вигляду.
4. Мереживо творить чудеса
Сітчаста ажурна тканина здатна перетворити навіть найбанальніше вбрання. Особливо ефектно мереживо виглядає на чорному тлі.
5. З чим поєднувати денім
І знову мереживо. але цього разу – на оновлених джинсах. Взагалі поєднання грубого деніму з найтоншим ажуром себе виправдовує – це виглядає стильно.
6. Креативний декор
Іноді для того, щоб освіжити стару річ, достатньо просто додати красиву нашивку, блискітки або намистинки
7. Як збільшити розмір
Хто здогадається, дивлячись на це вишукане вбрання, що вам просто став затісний жакетик? У магазині підберіть відріз дорогої тканини під колір і доповніть підходящою фурнітурою.
8. Оновлена сукня
Маленьку сукню можна збільшити за рахунок вставок, причому або підібрати такий самий матеріал, або на контрасті: наприклад, в тканину вшити трикотаж. Слідкуйте тільки, щоб різні за структурою і кольором тканини не линяли.
9. Сам бохо велів
Говорячи про переробку одягу, хіба можна залишити без уваги бохо! Цей стиль – просто рай для майстринь. Адже тут можна з'єднувати непоєднуване і пришивати непередбачуване.
10. Фантазії в техніці печворк
Знову бохо, але цього разу реалізований за допомогою печворку. Якщо набридла річ, то перекроювати і перешивати нічого не доведеться. Просто додайте нові несподівані елементи у вигляді нашивок та прикрас.
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