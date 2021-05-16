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Як зробити обновки зі старих речей: 10 креативних лайфхаків з фото

Сьогодні, 10:37

Відкривайте шафу і беріться за ножиці з голкою

Як перешити стару річ
Як перешити стару річ
Фото: Pinterest

Дві одвічні проблеми людини "нічого надіти" і "нікуди дівати" в симбіозі здатні створити справжній шедевр, ну або, як мінімум, оригінальну обновку в ваш гардероб. Весна – час змін, а на порозі літа тим більше хочеться переглянути і перекроїти свій гардероб. Ось цим ми зараз і займемося.

Life Сьогодні зібрав для вас безліч цікавих ідей, як переробити старі речі, що вийшли з моди, стали замалі, розтягнулися, протерлися, обносилися або просто набридли, а викинути шкода.

Також не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята травня.

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1. Три в одному

Як перешити стару річ
Як перешити стару річ
Фото: Pinterest

З трьох звичайних футболок вийде одна модна штучка. Радимо підібрати універсальні кольори, щоб вона поєднувалася з будь-якими брюками. Білий – класика.

2. Світшот із сорочки

Як перешити стару річ
Як перешити стару річ
Фото: Pinterest

Не викидайте стару сорочку, якщо в ній зношений комір – в новому одязі він вам не знадобиться. А ось якщо нижню частину сорочки поєднати з футболкою – вийде цікавий варіант.

3. Стара нова майка

Як перешити стару річ
Як перешити стару річ
Фото: Pinterest

Набридла майка? Зробіть гіпюрні вставки, і одяг набуде більш ефектного вигляду.

4. Мереживо творить чудеса

Як перешити стару річ
Як перешити стару річ
Фото: Pinterest

Сітчаста ажурна тканина здатна перетворити навіть найбанальніше вбрання. Особливо ефектно мереживо виглядає на чорному тлі.

5. З чим поєднувати денім

Як перешити стару річ
Як перешити стару річ
Фото: Pinterest

І знову мереживо. але цього разу – на оновлених джинсах. Взагалі поєднання грубого деніму з найтоншим ажуром себе виправдовує – це виглядає стильно.

6. Креативний декор

Як перешити стару річ
Як перешити стару річ
Фото: Pinterest

Іноді для того, щоб освіжити стару річ, достатньо просто додати красиву нашивку, блискітки або намистинки

7. Як збільшити розмір

Як перешити стару річ
Як перешити стару річ
Фото: Pinterest

Хто здогадається, дивлячись на це вишукане вбрання, що вам просто став затісний жакетик? У магазині підберіть відріз дорогої тканини під колір і доповніть підходящою фурнітурою.

8. Оновлена сукня

Як перешити стару річ
Як перешити стару річ
Фото: Pinterest

Маленьку сукню можна збільшити за рахунок вставок, причому або підібрати такий самий матеріал, або на контрасті: наприклад, в тканину вшити трикотаж. Слідкуйте тільки, щоб різні за структурою і кольором тканини не линяли.

9. Сам бохо велів

Як перешити стару річ
Як перешити стару річ
Фото: Pinterest

Говорячи про переробку одягу, хіба можна залишити без уваги бохо! Цей стиль – просто рай для майстринь. Адже тут можна з'єднувати непоєднуване і пришивати непередбачуване.

10. Фантазії в техніці печворк

Як перешити стару річ
Як перешити стару річ
Фото: Pinterest

Знову бохо, але цього разу реалізований за допомогою печворку. Якщо набридла річ, то перекроювати і перешивати нічого не доведеться. Просто додайте нові несподівані елементи у вигляді нашивок та прикрас.

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