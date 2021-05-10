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Расходится молния: как ее можно застегнуть – лайфхак

Сегодня, 20:32

На пару раз расстегнуть и застегнуть точно хватит

Как быстро исправить молнию
Как быстро исправить молнию
Фото: Pinterest

Молния, которая начала барахлить, может подвести в самый неподходящий момент. Если вы спешите, и некогда возиться со змейкой, которая вдруг разошлась, то на помощь придет простой лайфхак. Надолго такой ремонт, возможно, и не спасет, но вот пару раз расстегнуть и застегнуть сумку, брюки или куртку вы все же сможете.

Молния может не работать из-за того, что в змейку что-то попало. Но самая частая причина, из-за чего расходится молния – это ослабление бегунка. Можно отнести вещь в мастерскую и то ли заменить бегунок, то ли вшить новую молнию. А можно попытаться реанимировать старый замок своими силами.

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Как застегнуть молнию, если она расходится – лайфхаки

  1. Внимательно осмотрите бегунок со всех сторон: его корпус должен одинаково плотно обхватывать зубчики молнии.
  2. Переведите бегунок в положение, когда змейка расстегнута.
  3. Не нужно снимать бегунок: такой ремонт можно сделать прямо на одежде, сумке или обуви.
  4. Поочередно обхватите левый и правый край замочка в ослабленном месте пассатижами и очень легонько сожмите. Имейте в виду, что вместо старых надежных стальных замков сейчас бегунки часто делают из хрупкого силумина.
  5. Если под рукой не оказалось пассатижей, воспользуйтесь молоточком или предметом, которым можно постучать по молнии, к примеру, ручкой ножа, ложки, ножниц и т.д., но только совсем легонько.
  6. Если молния расходится на брюках, значит, ослабел стопорной элемент бегунка. Срочно исправить ситуацию можно, если продеть в петлю застежки колечко от брелока или резинку, а затем застегнуть его на пуговицу брюк. Но в дальнейшем змейку все-таки придется чинить.

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