Как менялся образ королевы Елизаветы II во время ее рождественских поздравлений (фото)

Из года в год 25 декабря, королева Елизавета II обращается ко всем британцам с поздравлением

На официальной странице королевской британской семьи в Instagram опубликовано видеообращение королевы Елизаветы II, в котором она традиционно поздравляет своих сограждан с Рождеством.

В этом году Ее Величество надела фиолетовое платье с длинным рукавом, которое украсила брошью. Образ королевы дополнили ожерелье и серьги из жемчуга.

Мы решили вспомнить лучшие наряды правительницы, начиная с 1957 года.

Королева Елизавета II Фото: Getty Images

Королева Елизавета II Фото: Getty Images

Напомним, что недавно букингемский дворец опубликовал раритетное фото, где Елизавете II всего три года.

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