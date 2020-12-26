Как менялся образ королевы Елизаветы II во время ее рождественских поздравлений (фото)
Из года в год 25 декабря, королева Елизавета II обращается ко всем британцам с поздравлением
На официальной странице королевской британской семьи в Instagram опубликовано видеообращение королевы Елизаветы II, в котором она традиционно поздравляет своих сограждан с Рождеством.
В этом году Ее Величество надела фиолетовое платье с длинным рукавом, которое украсила брошью. Образ королевы дополнили ожерелье и серьги из жемчуга.
Мы решили вспомнить лучшие наряды правительницы, начиная с 1957 года.
Напомним, что недавно букингемский дворец опубликовал раритетное фото, где Елизавете II всего три года.
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