По стопам принцессы Дианы: 5 платьев знаменитостей, в которых они блистали после расставания

Термин "платье мести" появился благодаря Диане Спенсер

В 1994 году принцесса Диана появилась на светском мероприятии в наряде, который максимально противоречил королевскому дресс-коду. Черное мини платье от Christina Stambolian Спенсер выбрала после того, как накануне узнала об измене своего супруга принца Чарльза.

Облегающее платье с открытыми плечами как нельзя лучше демонстрировал фигуру принцессы. Она дополнила лук черными колготами и туфлями на шпильке, а шею украсила ожерельем с жемчугом.

Фото: Getty Images

В СМИ образ Дианы назвали "платьем мести". Сегодня мы собрали 5 лучших выходов селебритис после новости об их разрыве с возлюбленными.

Рианна

Фото: Getty Images

В 2014 году, после разрыва с Дрейком, на церемонию CFDA Рианна пришла в сетчатом платье от Adam Selman, расшитом стразами Swarovski. Она изредка прикрывалась меховой горжеткой.

Гвинет Пэлтроу

Фото: Getty Images

Гвинет Пэлтроу и Крис Мартин разошлись также в 2014-м. И хотя их расставание не было скандальным, первое появление актрисы ждали с нетерпением все. Для этого она выбрала черный наряд от Monique Lhuillier, в котором выглядела восхитительно.

Белла Хадид

Фото: Getty Images

Модель Белла Хадид, расставшись с The Weeknd, заявилась на бал-маскарад Christian Dior в прозрачном платье с пышной юбкой. Наряд также был украшен камнями.

Дженнифер Энистон

Фото: Getty Images

После громкого развода с Брэдом Питтом актриса Дженнифер Энистон сияла на красной дорожке в безупречном платье Chanel ниже колен, которое удачно сочетала с золотыми босоножками и клатчем.

Дженнифер Гарнер

Фото: Getty Images

В 2016 году Дженнифер Гарнер не стала долго печалиться из-за развода с Беном Аффлеком, а отправилась на красную дорожку "Оскара". Актриса выглядела феерично в черном Atelier Versace асимметричного кроя с открытыми плечами. Наряд весьма схож с платьем леди Ди, не так ли?

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