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Иванка Трамп продемонстрировала новогодний образ стоимостью 2750 долларов

Сегодня, 10:54

Новые фото сделаны в Белом доме

Новогодние праздники все ближе, а значит время думать о нарядах. Иванка Трамп продемонстрировала стильный вечерний образ. Старшая дочь Дональда Трампа опубликовала новые фото на своей страничке в Instagram.

На новых снимках Иванка позирует вместе с мужем Джаредом Кушнером на фоне новогодней елки в Белом доме. Дочь действующего президента США выбрала блестящее серебристое платье на бретельках бренда Markarian стоимостью 2750 долларов. Стройную фигуру подчеркнул пояс бордового цвета. Туфли Иванка выбрала в тон пояса. Прическу Иванка не меняет и укладывает волосы с пробором по центру, и макияж по прежнему она выбирает smoky eyes.

Иванка Трамп
Иванка Трамп
Фото: instagram.com/ivankatrump

Иванка Трамп
Иванка Трамп
Фото: instagram.com/ivankatrump

Иванка Трамп
Иванка Трамп
Фото: instagram.com/ivankatrump

Напомним, что недавно Иванка Трамп появилась на публике в идеальном костюме стоимостью 700 долларов.

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