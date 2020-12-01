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Кейт Миддлтон обогнала Меган Маркл в рейтинге свадебных колец: ее оказалось лучшим в мире (фото)

Сегодня, 14:10

Сапфир в окружении бриллиантов смотрится не герцогине Кембриджской просто идеально

Помолвочное кольцо супруги принца Уильяма Кейт Миддлтон с голубым сапфиром и бриллиантом было признано самым популярным в мире. За ним последовало кольцо с бриллиантами Меган Маркл, пишет The Sun.

Исследование, проведенное с участием 2000 респондентов, показало, что знаменитое кольцо герцогини Кембриджской, которое раньше носила ее свекровь принцесса Диана, заняло первое место и обогнало помолвочное кольцо Меган Маркл.

Кольцо из белого золота украшает большой сапфир овальной формы – 12 карат, который окружен 14-ю натуральными бриллиантами.

Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон
Фото: Getty Images

Помолвочное кольцо Меган Маркл, которое принц Гарри создал сам из бриллианта из Ботсваны вместе с двумя другими из личной коллекции принцессы Дианы, заняло второе место в рейтинге.

Кольцо Меган Маркл
Кольцо Меган Маркл
Фото: Getty Images

Напомним, Кейт Миддлтон примерила пиджак от Zara. Мы также сообщали, как королевская семья отреагировала на новость о выкидыше Меган Маркл.

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