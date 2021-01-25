Как менялась Тина Кароль: ТОП лучших образов певицы
25 января Тина Кароль празднует 36-летие
Сегодня Тина Кароль, которая завела страницу в запрещенной в Украине соцсети "Одноклассники", празднует день рождения. В честь 36-летия певицы вспоминаем ее лучшие образы. Смотрите, как менялась Тина Кароль далее в материале Сегодня.Lifestyle.
Тина Кароль начинала свою вокальную карьеру с ансамбля Вооруженных сил Украины, после чего последовали конкурсы "Новая волна" и "Евровидение".
Тогда она носила длинные белые кудри как у Барби и яркие наряды, в которых преобладали цветочные мотивы.
Походив с длинными волосами, Тина решилась на короткую стрижку. Стиль артистки поменялся в соответствии с новой прической.
С момента всенародного признания Тина не боялась экспериментировать со своим имиджем, однако всегда выглядела привлекательно, ярко и в то же время нежно.
Все мы помним этот период красной помады и голливудских локонов.
Классный совет от Тины Кароль: освежить свой образ можно с помощью челки.
Тина Кароль носила короткую стрижку, сумасшедшие кудри, но не изменяла привычному блонду, меняя только его оттенки.
Можно смело сказать, что свой стиль Тина определенно нашла. Это классический образ с длинными светлыми волосами, пышными губами и легким мейком.
Она не боится своей сексуальности и смело подчеркивает достоинства фигуры. Давайте посмотрим на лучшие образы Тины за последнее время.
Ранее мы сравнивали образы Тины Кароль и Нади Дорофеевой на "Голосі країни 11".
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