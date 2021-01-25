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Как менялась Тина Кароль: ТОП лучших образов певицы

Сегодня, 11:31

25 января Тина Кароль празднует 36-летие

Сегодня Тина Кароль, которая завела страницу в запрещенной в Украине соцсети "Одноклассники", празднует день рождения. В честь 36-летия певицы вспоминаем ее лучшие образы. Смотрите, как менялась Тина Кароль далее в материале Сегодня.Lifestyle.

Тина Кароль начинала свою вокальную карьеру с ансамбля Вооруженных сил Украины, после чего последовали конкурсы "Новая волна" и "Евровидение".

Тина Кароль
Фото: Instagram

Тогда она носила длинные белые кудри как у Барби и яркие наряды, в которых преобладали цветочные мотивы.

Тина Кароль
Фото: соцсети

Походив с длинными волосами, Тина решилась на короткую стрижку. Стиль артистки поменялся в соответствии с новой прической.

Тина Кароль
Фото: соцсети

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Тина Кароль
Фото: Instagram

С момента всенародного признания Тина не боялась экспериментировать со своим имиджем, однако всегда выглядела привлекательно, ярко и в то же время нежно.

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Все мы помним этот период красной помады и голливудских локонов.

Тина Кароль
Скриншот из видео

Классный совет от Тины Кароль: освежить свой образ можно с помощью челки.

Тина Кароль
Фото: facebook.com/tina.karol

Тина Кароль носила короткую стрижку, сумасшедшие кудри, но не изменяла привычному блонду, меняя только его оттенки.

Тина Кароль
Фото: instagram.com/tina_karol

Как сейчас выглядит Тина Кароль

Тина Кароль
Фото: instagram.com/tina_karol

Можно смело сказать, что свой стиль Тина определенно нашла. Это классический образ с длинными светлыми волосами, пышными губами и легким мейком.

Она не боится своей сексуальности и смело подчеркивает достоинства фигуры. Давайте посмотрим на лучшие образы Тины за последнее время.

Тина Кароль
Тина Кароль
Фото: instagram.com/tina_karol

Певица Тина Кароль
Певица Тина Кароль
Фото: instagram.com/tina_karol

Певица Тина Кароль
Певица Тина Кароль
Фото: instagram.com/tina_karol

Тина Кароль в платье от FROLOV
Тина Кароль в платье от FROLOV
Фото: instagram.com/tina_karol

Тина Кароль
Тина Кароль
Фото: instagram.com/tina_karol

Ранее мы сравнивали образы Тины Кароль и Нади Дорофеевой на "Голосі країни 11".

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