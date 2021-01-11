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Тина на карантине: сколько заработала Кароль во время локдауна

Сегодня, 18:57

Карантинные ограничения не оставили артистку без дела

В то время, как некоторые артисты жалуются, что во время карантина у них нет стабильного заработка, певица Тина Кароль, которая недавно презентовала свечу за 1800 гривен, нашла выход из ситуации. Звезда перепрофилировалась в бизнесвумен.

Журналисты программы "Разоблачение" на канале KYIV.LIVE выяснили, что полгода назад звезда приобрела более двух гектаров земли в Карпатах, стоимость которых может достигать 100 000 долларов. Также в сюжете отмечается, что Тина Кароль уже больше года работает лицом масштабной рекламной кампании драгоценных украшений ювелирного завода, являясь музой и амбассадором бренда.

Певица Тина Кароль
Певица Тина Кароль
Фото: instagram.com/tina_karol

Топовые исполнители за долговременную рекламную компанию получают не меньше собственного концертного гонорара. Звезда такого уровня как Тина Кароль может попросить и 100 000, и 200 000 долларов.

Певица зарабатывает и на малоизвестных марках одежды и аксессуаров. Журналисты нашли молодежный бренд, который разработал коллекцию шапок в коллаборации с артисткой. За такое сотрудничество звезда может получать от 5000 долларов.

Тина Кароль
Тина Кароль
Фото: instagram.com/tinakarol.shop/

Несмотря на это Тина Кароль еще и самостоятельно продает ряд товаров. Артистка начала заниматься торговлей три года назад, когда выпустила свою именную красную помаду. В прошлом году она представила еще и собственный парфюм, а вскоре, как раз в разгар локдауна, народная артистка открыла интернет-магазин аксессуаров и обуви, где среди ассортимента – шелковые платки, восковые свечи и даже защитные маски для лица.

Ранее мы показывали, как Тина Кароль выглядит без макияжа.

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