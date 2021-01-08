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Как 35-летняя Тина Кароль выглядит без макияжа (видео)

Сегодня, 14:05

Звезда похвасталась натуральной красотой

Известная украинская певица Тина Кароль, которая встретила Новый год в Карпатах, показала поклонникам, как выглядит без макияжа. Соответствующее видео звезда опубликовала у себя в Instagram-stories.

Тина Кароль без макияжа
Тина Кароль без макияжа
Фото: instagram.com/tina_karol

На коротком ролике 35-летняя Кароль сидит в оранжевом худи и синей шапке. На лице у певицы не заметно даже туши для ресниц.

Видео: instagram.com/tina_karol

Ранее Тина Кароль призналась, что воспитана с уважением и почтением к украинским обычаям. С детства она изучала колядки и национальные рождественские традиции.

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Напомним, ранее фронтвумен группы THE HARDKISS Юлия Санина сделала татуировку с изображением Тины Кароль. Кроме этого, не так давно певица презентовала коллекцию обуви и сумочку-украшение, созданную совместно с украинским брендом Kachorovskа.

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фото Тина Кароль фигура макияж
Источники: Сегодня , instagram.com/tina_karol
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