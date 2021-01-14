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Тина Кароль завела страницу в запрещенной в Украине соцсети "Одноклассники"

Сегодня, 13:00

Певица предложила поклонникам присоединиться к ее странице в соцсети

Украинская певица Тина Кароль зарегистрировалась в запрещенной в Украине соцсети "Одноклассники". Соответствующая информация появилась на ее странице в Instagram.

В Instastories артистки был опубликован кадр и активная ссылка на ее новую страницу в "Одноклассники" с подписью "Тина Кароль в "Одноклассниках".

Пока что на странице артистки в запрещенной соцсети 124 подписчика, а первая публикация датирует 19 декабря.

Скриншот: Тина Кароль

Отметим, что согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 доступ к сайту социальной сети "Одноклассники" блокируется с территории Украины. Блокировка проводится в рамках санкций Украины против России, введенных за аннексию Крыма и агрессию на Донбассе и направлено на обеспечение информационной безопасности Украины. Под эти санкции также попадает и соцсеть "Вконтакте".

Ранее стало известно, сколько Тина Кароль зарабатывает во время карантина. Мы также показывали, как Тина Кароль выглядит без макияжа.

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