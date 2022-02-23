Истинная икона моды: Наоми Кэмпбелл снялась в рекламной кампании Lanvin в главных оттенках года

Ранее мы обсуждали новую кампанию Gucci Love Parade со Снуп Доггом, Джаредом Лето, Майли Сайрус и другими, а сегодня вдохновляемся шикарной рекламной кампанией Lanvin с Наоми Кэмпбелл в главной роли. Фотографы Луис Альберто Родригес и Карлос Назарио объединили свои творческие усилия и вдохновение ради одновременно роскошной и сюрреалистичной фотосессии.
Муза Lanvin продемонстрировала весь спектр своего мощного магнетизма в элегантной студии с приглушенным светом и изысканным дизайном. Новая весенне-летняя коллекция Бруно Сиалелли для Lanvin в главном оттенке Pantone 2022 Very Peri представляет собой бьющееся сердце роскошной семейной эпопеи. Он отмечает возвращение к элегантности в соответствии с темами, созданными Жанной Ланвин.
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Черное платье с кринолином воспроизводит кутюрную мелодию вечернего платья 1930-х годов. Отдавая дань уважения дочери Жанны, Маргарите, цветочный принт, столь любимый дизайнером, возвращается к своей основной роли на одном из платьев Наоми. Драпированное платье из шелкового джерси, символической ткани Maison Lanvin, также иллюстрирует элегантное возвращение Бруно Сиалелли к парижскому шику.
Сумка Happy, представленная в рамках этой кампании, представляет собой переиздание версии, созданной несколько лет назад, на этот раз более легкой и изысканной. Аналогичный акцент сделан на сумке Hobo Cat, вдохновленной камином и уютом в библиотеке Жанны Ланвин.
Напомним, что недавно Наоми Кэмпбелл снялась в новой кампании Balmain.
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