Символ будущего: Pantone создали главный цвет 2022 года (фото)

В этом году Институт цвета Pantone не просто выбрал новый оттенок года из уже имеющейся палитры. Специалисты решили создать абсолютно новый цвет

Цвет 2022 года по версии Pantone / Фото: pantone.com

Институт Pantone уже традиционно назвал главный цвет 2022 года. им стал новый оттенок лилового под названием Very Peri. По словам компании, этот цвет сочетает в себе спокойный синий оттенок с энергичным оттенком красного.

Интересно, но раньше этого цвета не было в палитре Pantone. Его впервые создали вместо того, чтобы копаться в уже существующем архиве. В Институте это решение назвали жизненно важным элементом процесса отбора этого году.

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Для нас было действительно важно придумать новый цвет, потому что теперь у нас есть совершенно новое видение мира, – рассказала исполнительный директор Института Pantone Литрис Эйсман для CNN.

Новый цвет по версии Pantone символизирует дух времени и изменения, через которые мы все сейчас проходим.

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Цвет 2022 года по версии Pantone / Фото: pantone.com

Это буквально самый счастливый и самый теплый из всех синих оттенков, – добавила Эйсман, описывая оттенок. Благодаря красному оттенку он дает ощущение новизны, а новизна – это то, что мы ищем.

Цвет 2022 года по версии Pantone / Фото: pantone.com

Напомним, каждый год Pantone пытаются интерпретировать дух времени через призму теории цвета, исследуя моду, дизайн и интерьер в поисках подсказок.

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Этот цвет символизирует будущее, – отметила Эйсман. В нем то бодрое, радостное отношение, о котором мы говорим, эта беззаботная уверенность и творческий дух.

Цвет 2022 года по версии Pantone / Фото: pantone.com

Ежегодная задача специалистов – прогнозирование цвета, который наилучшим образом отразит предстоящий год. В 2021 году компанию вдохновили технологии. От NFT (невзаимозаменяемых токенов) и полетов на космических шаттлах до обещаний Марка Цукерберга о создании метавселенной.

Так, Very Peri будет интегрирован в ряд приложений Microsoft в виде цифровых заставок и опций интерфейса для PowerPoint, Teams, Edge и Windows.

Цвет 2022 года по версии Pantone / Фото: pantone.com

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