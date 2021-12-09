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Символ будущего: Pantone создали главный цвет 2022 года (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
9 декабря, 09:56
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В этом году Институт цвета Pantone не просто выбрал новый оттенок года из уже имеющейся палитры. Специалисты решили создать абсолютно новый цвет
Цвет 2022 года по версии Pantone
Цвет 2022 года по версии Pantone / Фото: pantone.com

Институт Pantone уже традиционно назвал главный цвет 2022 года. им стал новый оттенок лилового под названием Very Peri. По словам компании, этот цвет сочетает в себе спокойный синий оттенок с энергичным оттенком красного.

Интересно, но раньше этого цвета не было в палитре Pantone. Его впервые создали вместо того, чтобы копаться в уже существующем архиве. В Институте это решение назвали жизненно важным элементом процесса отбора этого году.

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Для нас было действительно важно придумать новый цвет, потому что теперь у нас есть совершенно новое видение мира, – рассказала исполнительный директор Института Pantone Литрис Эйсман для CNN.

Новый цвет по версии Pantone символизирует дух времени и изменения, через которые мы все сейчас проходим.

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Цвет 2022 года по версии Pantone
Цвет 2022 года по версии Pantone / Фото: pantone.com

Это буквально самый счастливый и самый теплый из всех синих оттенков, – добавила Эйсман, описывая оттенок. Благодаря красному оттенку он дает ощущение новизны, а новизна – это то, что мы ищем.

Цвет 2022 года по версии Pantone
Цвет 2022 года по версии Pantone / Фото: pantone.com

Напомним, каждый год Pantone пытаются интерпретировать дух времени через призму теории цвета, исследуя моду, дизайн и интерьер в поисках подсказок.

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Этот цвет символизирует будущее, – отметила Эйсман. В нем то бодрое, радостное отношение, о котором мы говорим, эта беззаботная уверенность и творческий дух.

Цвет 2022 года по версии Pantone
Цвет 2022 года по версии Pantone / Фото: pantone.com

Ежегодная задача специалистов – прогнозирование цвета, который наилучшим образом отразит предстоящий год. В 2021 году компанию вдохновили технологии. От NFT (невзаимозаменяемых токенов) и полетов на космических шаттлах до обещаний Марка Цукерберга о создании метавселенной.

Так, Very Peri будет интегрирован в ряд приложений Microsoft в виде цифровых заставок и опций интерфейса для PowerPoint, Teams, Edge и Windows.

Цвет 2022 года по версии Pantone
Цвет 2022 года по версии Pantone / Фото: pantone.com

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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