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Справжня ікона моди: Наомі Кемпбелл знялася у рекламній кампанії Lanvin у головних відтінках року

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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23 лютого, 14:29
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Чорна пантера надихнула елегантними образами у новій фотосесії весняно-літньої колекції Бруно Сіалеллі
Наомі Кемпбелл знялася в рекламній кампанії Lanvin у головних відтінках року
Наомі Кемпбелл знялася в рекламній кампанії Lanvin у головних відтінках року / Фото: Lanvin

Раніше ми обговорювали нову кампанію Gucci Love Parade зі Снуп Доггом, Джаредом Літо, Майлі Сайрус та іншими, а сьогодні надихаємося шикарною рекламною кампанією Lanvin з Наомі Кемпбелл у головній ролі. Фотографи Луїс Альберто Родрігес та Карлос Назаріо об'єднали свої творчі зусилля та натхнення заради одночасно розкішної та сюрреалістичної фотосесії.

Муза Lanvin продемонструвала весь спектр свого потужного магнетизму в елегантній студії з приглушеним світлом та вишуканим дизайном. Нова весняно-літня колекція Бруно Сіалеллі для Lanvin у головному відтінку Pantone 2022 Very Peri є серцем розкішної сімейної епопеї. Він відзначає повернення до елегантності відповідно до тем, створених Жанною Ланвін.

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Наомі Кемпбелл знялася у рекламній кампанії Lanvin
Наомі Кемпбелл знялася у рекламній кампанії Lanvin / Фото: Lanvin

Чорна сукня з криноліном відтворює кутюрну мелодію вечірньої сукні 1930-х років. Віддаючи шану доньці Жанни, Маргариті, квітковий принт, настільки улюблений дизайнером, повертається до своєї основної ролі на одній із суконь Наомі. Драпована сукня з шовкового джерсі, символічної тканини Maison Lanvin, також ілюструє елегантне повернення Бруно Сіалеллі до паризького шику.

Наомі Кемпбелл знялася у рекламній кампанії Lanvin
Наомі Кемпбелл знялася у рекламній кампанії Lanvin / Фото: Lanvin

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Сумка Happy, представлена в рамках цієї кампанії, є перевиданням версії, створеної кілька років тому, цього разу легшою та вишуканішою. Аналогічний акцент зроблено на сумці Hobo Cat, натхненній каміном та затишком у бібліотеці Жанни Ланвін.

Наомі Кемпбелл знялася у рекламній кампанії Lanvin
Наомі Кемпбелл знялася у рекламній кампанії Lanvin / Фото: Lanvin

Наомі Кемпбелл знялася у рекламній кампанії Lanvin
Наомі Кемпбелл знялася у рекламній кампанії Lanvin / Фото: Lanvin

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Нагадаємо, що нещодавно Наомі Кемпбелл знялася у новій кампанії Balmain.

Також вам буде цікаво, чому нову рекламу бренду Adidas хейтять у Мережі.

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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