Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⛔ Признание "ЛДНР" Россией 🔴 Обострение в ООС 🤐 Фейки о Донбассе 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua

Цены - космос!

Лучшие мемы дня

Все о 8 Марта

Гель-лак опасен?

Made in Ukraine

Мотивация жить
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Adidas пропагандируют ожирение? Почему новую рекламу бренда хейтят в Сети

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
22 февраля, 20:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Бренд выпустил новую рекламную кампанию с бодипозитивной повесткой, что вызывало шквал гневных комментариев в Сети
Adidas удивил новым роликом с нестандартными моделями в главных ролях
Adidas удивил новым роликом с нестандартными моделями в главных ролях / Фото: instagram.com/mynameisjessamyn/

Ранее мы писали о том, что женщина с синдромом Дауна впервые стала лицом Victoria's Secret, – и это огромный прорыв на модном рынке, ведь наконец-то мир перестает быть "идеальным" и для "идеальных" людей. Также порадовали своей новой рекламной кампанией Adidas, которые сняли ролик с красотками, далекими от стандартов.

Adidas поддерживает вдохновляющих женщин в своем последнем ролике "Ничто невозможно". Крайняя итерация кампании продвигает новую линию спортивной одежды, ориентированную на женщин, а также инициативы по поддержке спортсменов и массовые программы.

Реклама

Кампания рассказывает истории семи женщин, которые, несмотря ни на что, добились успеха в своей области. Среди представленных женщин – актер игры Squid HoYeon Jung, волейболистка Тифанни Абреу, баскетболистка Асма Эльбадави, модель Элли Гольдштейн, бегунья Фатима Ибрахими, скейтбордистка Момиджи Нишия и учитель йоги Джессамин Стэнли.

"Нестандартная" инструктор по йоге Джессамин Стэнли снялась в рекламе Adidas
"Нестандартная" инструктор по йоге Джессамин Стэнли снялась в рекламе Adidas / Фото: instagram.com/mynameisjessamyn/

Реклама

Больше всего в Сети вызвала ажиотаж последняя девушка, ведь ее тело далеко от стандартов. Люди раскритиковали бренд, задаваясь одним вопросом: неужели Adidas пропагандируют ожирение?

"Нестандартная" инструктор по йоге Джессамин Стэнли снялась в рекламе Adidas
"Нестандартная" инструктор по йоге Джессамин Стэнли снялась в рекламе Adidas / Фото: instagram.com/mynameisjessamyn/

Нам же кажется, что подобные мысли все еще живы из-за недостаточной образованности, невоспитанности и недалекости людей, которым пора пересмотреть свои жизненные ценности. А Джессамин Стэнли – истинная красотка, которая вдохновляет своим примером подняться наконец с дивана, перестать искать отговорки и заняться спортом ради здоровья, ведь если она смогла – то и мы сможем.

Реклама

"Нестандартная" инструктор по йоге Джессамин Стэнли снялась в рекламе Adidas
"Нестандартная" инструктор по йоге Джессамин Стэнли снялась в рекламе Adidas / Фото: instagram.com/mynameisjessamyn/

"Нестандартная" инструктор по йоге Джессамин Стэнли снялась в рекламе Adidas
"Нестандартная" инструктор по йоге Джессамин Стэнли снялась в рекламе Adidas / Фото: instagram.com/mynameisjessamyn/

Напомним, что 17-летний сын Дэвида и Виктории Бекхэм снялся в дерзкой фотосессии.

Также смотрите: Эмили Ратаковски и Эльза Хоск в головных уборах украинского бренда Ruslan Baginskiy.

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Eurovision Song Contest Radio🎶
Самые популярные песни «Евровидения»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Keep Calm
Полезный совет на сегодня
Как восстановить силы в эти нелегкие времена
Узнать!
Doodle Сегодня
22 февраля. Стив Ирвин. Ровно 60 лет с дня рождения австралийского натуралиста и тележурналиста – охотника за крокодилами…
История дня - за минуту
Женские истории
Невероятные победы над болезнью
Не сдавайся!
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Узнать!
Ukrainian Fashion Week
25 лет моды в Украине
Новый сезон
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Афиша
Концерты февраля
Посетить
Sexy Тина
Как вам "звездный" наряд Тины?
Здорово
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
21 — 27 февраля
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять