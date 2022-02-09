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Смотрите: ослепительные Наоми Кэмпбелл и Карла Бруни в новой кампании Balmain

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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9 февраля, 11:40
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Оливье Рустен решил устроить звездную фотосессию сразу после показа и не прогадал: энергетика легенд подиума просто зашкаливала
Наоми Кэмпбелл и Карла Бруни в новой кампании Balmain
Наоми Кэмпбелл и Карла Бруни в новой кампании Balmain / Фото: Balmain

В то время как в метавселенной впервые пройдет Неделя моды, а в Нью-Йорке это событие состоится уже на днях, Balmain выпустили свою кампанию весна 2022 Ready-to-Wear, в которой приняли участие Наоми Кэмпбелл, Карла Бруни, Мариякарла Босконо, Лара Стоун и Адут Акетч.

Креативный директор Оливье Рустен, долго не раздумывая, пригласил практически в последнюю минуту фотографов Мерта Аласа и Маркуса Пигготта для съемки своих проектов. За кулисами концертного зала La Seine Musicale, спроектированного Жаном Нувелем, где проходило шоу, коллекция готовой одежды Balmain обрела совершенно новую жизнь.

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Наоми Кэмпбелл в новой кампании Balmain
Наоми Кэмпбелл в новой кампании Balmain / Фото: Balmain

На этих изображениях здание напоминает арену, превращающую моделей в статных муз гладиаторов. Компактные сумочки полыхают пламенем, а боди излучает энергию госпожи, роскошный толстый золотой ремень подчеркивает тонкую талию, а почти невесомое пудровое платье излучает всю сущность женского магнетизма.

Лара Стоун в новой кампании Balmain
Лара Стоун в новой кампании Balmain / Фото: Balmain

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Новая рекламная кампания Balmain
Новая рекламная кампания Balmain / Фото: Balmain

Несменная икона 90-х Наоми Кэмпбелл — это отдельное эстетическое удовольствие: какое тело, сколько грации и силы. Модель одета в красное вязанное платье-бюстье и бежевое мини.

Наоми Кэмпбелл в новой кампании Balmain
Наоми Кэмпбелл в новой кампании Balmain / Фото: Balmain

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Также не менее обворожительно выглядит Карла Бруни в элегантном твидовом платье с открытыми плечами и глубоким V-образным вырезом, и еще отделениями на талии, обнажающими живот.

Карла Бруни в новой кампании Balmain
Карла Бруни в новой кампании Balmain / Фото: Balmain

Адут Акетч в новой кампании Balmain
Адут Акетч в новой кампании Balmain / Фото: Balmain

Мариякарла Босконо в новой кампании Balmain
Мариякарла Босконо в новой кампании Balmain / Фото: Balmain

Мариякарла Босконо в новой кампании Balmain
Мариякарла Босконо в новой кампании Balmain / Фото: Balmain

Новая рекламная кампания Balmain
Новая рекламная кампания Balmain / Фото: Balmain

Новая рекламная кампания Balmain
Новая рекламная кампания Balmain / Фото: Balmain

Также смотрите: итоги социального арт-перформанса на Ukrainian Fashion Week

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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