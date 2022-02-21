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Смотрите: новая кампания Gucci Love Parade со Снуп Доггом, Джаредом Лето, Майли Сайрус и другими

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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21 февраля, 15:13
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Голливудские селебрити зажгли на пафосной и гламурной вечеринке, демонстрируя роскошь и беззаботность
Новая кампания Gucci Love Parade со Снуп Доггом, Джаредом Лето, Майли Сайрус и другими знаменитостями
Новая кампания Gucci Love Parade со Снуп Доггом, Джаредом Лето, Майли Сайрус и другими знаменитостями / Фото: Gucci

Пока Джареда Лето номинировали как худшего актера за роль в Доме Gucci, в кампейне Gucci Love Parade в духе "Золотого века" Голливуда, снятого дуэтом фотографов Мерта Аласа и Маркуса Пигготта, он и другие знаменитости безудержно веселятся на настоящей вечеринке века.

В объективе Mert&Marcus креативный директор Gucci Алессандро Микеле воплотил в жизнь идею беззаботности и гедонизма: еда разбрасывается по большому обеденному залу, намекая на непочтительность и свободолюбивый характер гостей вечеринки, мгновенная радость и богемность заряжает всех вокруг, яркие цвета и блеск не дают шансов унынию. Новая кампания представляет собой праздник как в прямом, так и в визуальном смысле.

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На снимках и в рекламном ролике веселятся Джаред Лето, который принимал участие в показе коллекции, Майли Сайрус, которая ранее лицом ароматов Gucci, Снуп Догг, Ли Джон Джэ, звезда сериала "Игры в кальмара", и актриса Бини Фельдштейн, сыгравшая Монику Левински в сериале "Импичмент: Американская история преступлений".

Новая кампания Gucci Love Parade со Снуп Доггом, Джаредом Лето, Майли Сайрус и другими знаменитостями
Новая кампания Gucci Love Parade со Снуп Доггом, Джаредом Лето, Майли Сайрус и другими знаменитостями / Фото: Gucci

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Я думал о том, что моя мать воспитала меня как набожного поклонника красоты. О даре мечтать, без которого я не могу. Об ауре кино, порождающей мифологии. Вот почему я выбрал все это.

— рассказал Алессандро о новой рекламе.

Новая кампания Gucci Love Parade со Снуп Доггом, Джаредом Лето, Майли Сайрус и другими знаменитостями
Новая кампания Gucci Love Parade со Снуп Доггом, Джаредом Лето, Майли Сайрус и другими знаменитостями / Фото: Gucci

Новая кампания Gucci Love Parade со Снуп Доггом, Джаредом Лето, Майли Сайрус и другими знаменитостями
Новая кампания Gucci Love Parade со Снуп Доггом, Джаредом Лето, Майли Сайрус и другими знаменитостями / Фото: Gucci

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Смотря на напыщенный гламурный Gucci на гостях, становится ясно, неосязаемая пленительная сущность Голливуда снова укоренилась в духе дома, а это означает, что вскоре мы можем ожидать от бренда изобилие блеска и роскоши.

Новая кампания Gucci Love Parade со Снуп Доггом, Джаредом Лето, Майли Сайрус и другими знаменитостями
Новая кампания Gucci Love Parade со Снуп Доггом, Джаредом Лето, Майли Сайрус и другими знаменитостями / Фото: Gucci

Новая кампания Gucci Love Parade со Снуп Доггом, Джаредом Лето, Майли Сайрус и другими знаменитостями
Новая кампания Gucci Love Parade со Снуп Доггом, Джаредом Лето, Майли Сайрус и другими знаменитостями / Фото: Gucci

Новая кампания Gucci Love Parade со Снуп Доггом, Джаредом Лето, Майли Сайрус и другими знаменитостями
Новая кампания Gucci Love Parade со Снуп Доггом, Джаредом Лето, Майли Сайрус и другими знаменитостями / Фото: Gucci

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Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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