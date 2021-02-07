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4 идеи оригинальных свиданий ко Дню влюбленных — неизведанные инсталокации

Сегодня, 16:55

Вы точно захотите протестировать хотя бы одну идею

День святого Валентина приближается! А у вас до сих пор нет вариантов, как отметить этот день и поразить свою вторую половинку? Мы подготовили эксклюзивные идеи на любой кошелек, которые помогут сделать этот день незабываемым.

Идея 1 — для ценителей природы и тишины

Эта идея для тех, кто устал от шума мегаполисов и хочет уединиться с любимой человеком! Мы нашли домик посреди Карпат, который сделает ваш праздник незабываемым.

Дом в Карпатах в скандинавском стиле
Дом в Карпатах в скандинавском стиле
Фото: https://blackrock.com.ua

Вы только посмотрите на него! Он как с Pinterest. Ваша вторая половинка давно мечтала здесь проснуться, поверьте!

Согласитесь, пить вино с видом на гору Тростян (дом расположен на одном из ее склонов) в Славском интереснее, чем делать это в ресторане. А камин сделает ваш вечер еще романтичнее.

Дизайн в скандинавском стиле
Дизайн в скандинавском стиле
Фото: https://blackrock.com.ua

И даже для перфекционистов здесь рай! Дизайн в скандинавском стиле говорит сам за себя. Дом стоит в сосновом лесу, поэтому гарантируем, что вам будет где прогуляться в поисках приключений.

Аренда домика на двоих обойдется вам в 3400 гривен в сутки.

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Идея 2 — для любителей холода и приключений

И здесь Буковель не обойти стороной, ведь зимой все тропы ведут сюда. Но сейчас не о лыжах, а о санках! Да-да, мы не шутим.

Удивите свою вторую половинку прогулкой по заснеженному Буковелю на нартах с ездовыми сибирскими хаски.

Экстрим на хаски
Экстрим на хаски
Фото: https://bukovel.com

Правда, такая услуга не дешевая — 1500 грн за километровый круг. За эти деньги вы получите семь хаски, запряженных в сани, которые и будут катать вас по буковельских тропах.

Экстремальное свидание
Экстремальное свидание
Фото: https://bukovel.com

Конечно, за такую ​​нетипичную услугу нужно заплатить больше, чем за бутылку вина, но учтите, что это эксклюзив на всю Украину!

Имейте в виду то, что цены на проживание и питание в Буковеле как на дорогих курортах мира. А буковельский прайс часто приравнивают у мальдивскому.

Идея 3 — для тех, кто любит свидание на высоте

В столице нашли уникальную локацию — руфтоп на 28 этаже!

Руфтоп на 28 этаже
Руфтоп на 28 этаже
Фото: Cloud Rooftop

Здесь небо во время свидания станет вашим ведущим вечера, а звезды будут мерцать на фоне вместо музыки.

Свидание на высоте 28 этажа
Свидание на высоте 28 этажа
Фото: Cloud Rooftop

Красота, что тут добавить!

Здесь вы можете насладиться панорамой Киева с высоты птичьего полета на 360°! А представьте, какие здесь закаты, или же виды на звездное небо.

Уникальная локация на 28 этаже
Уникальная локация на 28 этаже
Фото: Cloud Rooftop

И не без террасы, конечно. Поэтому утро с чашки кофе рекомендуем начать именно здесь.

Правда, свидание под звездами недешевое удовольствие! Прайс этого места — от 2600 до 19 300 гривен (все зависит от пакета предложения и количества людей).

Идея 4 — для ценителей домашнего уюта и карантинной дистанции

Пандемия кардинально изменила привычки людей. И некоторые пары на День святого Валентина предпочитают остаться дома, не подвергая себя опасности.

И чтобы разнообразить романтический ужин под бокал вина и фильм, предлагаем вам прогуляться виртуально по известным туристическим локациям мира.

Романтический ужин на двоих
Романтический ужин на двоих
Фото: Pinterest

Да-да, заграничный паспорт не нужен, выходить из дома — тоже.

Что скажете о прогулке по шумному инстаграмному Нью-Йорку с высоты птичьего полета?

Вид на Манхэттен
Вид на Манхэттен
Фото: AirPano

Или же выберите другое место — например, модный Тель-Авив.

Тель-Авив
Тель-Авив
Фото: Airpano

Или выбирайте... Лапландию?!

Лапландия
Лапландия
Фото: AirPano

Все в ваших руках!

А для пар, которые любят активный отдых и историю — рекомендуем посетить онлайн-музеи. С начала пандемии такой вид досуга стал очень популярным. Это может быть музей Ван Гога, или парижский Лувр, или музей Ватикана, что в Риме.

Словом, такая атмосфера идеальна для того, чтобы запланировать новую поездку, когда пандемия утихнет и появится желание посетить новую локацию.

Напомним, ранее мы рассказывали, что делать 14 февраля, если вы без пары.

Все подробности в спецтеме Гид по Дню Валентина

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Источники: Instagram: Hurawalhi , Airpano , AirPano , AirPano , WindowSvap , WindowSwap , Cloud Rooftop , Инстаграм
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