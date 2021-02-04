День святого Валентина — гид по подготовке

Где сделать предложение, как дарить подарки и интересно провести 14 февраля

Самый романтичный праздник зимы – 14 февраля – не за горами. Поэтому есть еще 10 дней, чтобы подготовиться ко Дню всех влюбленных и не упасть лицом в грязь перед тем, кто вам симпатичен. Запишите в свой чек-лист 5 важных пунктов, которые далее мы разберем подробнее.

Чем заняться в праздничный выходной? Продумайте интересный совместный досуг

14 февраля в этом году припадает на воскресенье, поэтому сможете с любимым человеком провести не только вечер после работы, а целый день. Для того, чтобы он прошел не как обычный выходной, а запомнился вам обоим приятными эмоциями – подумайте о досуге.

Это может быть совместная фотосессия она же love-стори, дневной сеанс на фильм, СПА-день или совместный массаж, где вы сможете расслабиться. Съездите в зоопарк или на ферму покормить животных и прогуляться на свежем воздухе. А если любите активный отдых – продумайте про поездку на каток, спуск на лыжах или картинг. Если позволяют финансы, можно даже экскурсию на вертолете устроить.

Вариантов может быть еще много, в зависимости от ваших предпочтений и финансовых возможностей. Главное здесь – не лениться и подумать, чем бы вы хотели порадовать своего любимого человека и забронировать сеанс на желанный досуг уже сейчас.

Традиционные подарки нетрадиционными методами. Что и как дарить на 14 февраля?

Цветы, коробка конфет и валентинка – классический набор подарков на День святого Валентина. И все бы ничего, но можно же и фантазию подключить. Например, если у вас нет возможности подарить цветы лично – закажите доставку, а не дожидайтесь вечера, чтобы сделать это самостоятельно. Так до момента вашей встречи, любимая уже будет полна положительных эмоций.

Во времена технологий все, что сделано своими руками, вызывает еще большую бурю положительных эмоций. Поэтому подключите фантазию и создайте валентинку своими руками – вырежьте ее с цветной бумаги (да-да, как в детстве), приготовьте съедобную валентинку с печенья или яичницы на завтрак в форме сердца. Поверьте, это не останется без внимания.

А если вы приготовили какой-то другой подарок, то можно устроить небольшой квест, например, по квартире, оставляя на маленьких сердечках по разным углам подсказки. Азарт и радость от желанного подарка поднимут настроение любимому человеку.

Где устроить романтический ужин? Позаботьтесь о вкусной части вечера

Если вы хотите заказать столик в любимом ресторане, то позаботьтесь об этом заранее, чтобы потом не оказалось, что во всех заведениях аншлаг и единственная романтика будет – купить перепичку и прогуляться по улицам города.

А если вы хотите более близкого общения и без посторонних глаз – устройте романтический ужин дома. Узнайте любимые блюда вашего партнера, заблаговременно купите все необходимые продукты и в день Х удивите любимого человека вашими кулинарными способностями и вкусняшками.

Если же хотите провести время дома при свечах, с приятной музыкой и едой, но готовить не хочется – воспользуйтесь доставкой блюд из любимого ресторана. Только продумайте все заранее!

Где сделать самое важное предложение в вашей жизни?

Делая предложение руки и сердца, сложно не нервничать. Поэтому важно продумать сейчас каждый свой шаг и подобрать правильные слова, чтобы потом вы не нервничали еще больше. Купите кольцо, выберите место, продумайте атмосферу, которую вам хотелось бы создать.

К примеру, выберите памятное место, которое потом станет "вашим местом":

старокиевская липа на Пейзажной алеи – дерево, которое у многих народов считается оберегом и символом семьи;

стена признаний – находится на улице Ярославов Вал, где можно неожиданно для вашей второй половинки написать волнующий вас вопрос: "Станешь моей женой?";

мост влюбленных – находится в Мариинском парке в Киеве, где вы можете повесить ваш замочек и проговорить то, что для вас важно.

колокольня Софийского собора, с которой открывается замечательный вид на город. После того, как вы решите свой важный вопрос о будущем ваших отношений, можно отправиться на прогулку по вечернему Киеву. А он прекрасен!

Романтика с продолжением. Устройте эротический сюрприз

Если ваши отношения уже не на стадии стеснительных первых встреч, тогда смело можете добавить в них страсти. Устройте своему возлюбленному эротический сюрприз, подарив какую-то пикантную игрушку из секс-шопа, которую можно сразу же опробовать. Сделайте эротический массаж со всеми необходимыми атрибутами и ритуалами или поиграйте в ролевые игры с переодеваниями, настоящим сюжетом и конечно же, жарким завершением. Подключайте фантазию и прислушивайтесь к своим желаниям!

Ранее мы выяснили, что делать 14 февраля, если вы без пары: пять идей.

Все подробности в спецтеме Гид по Дню Валентина

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