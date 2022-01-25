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Де влаштувати побачення на День Валентина – 4 інстаграмні локації, які оцінить кожен

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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25 січня, 12:52
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Ідеї оригінальних побачень до Дня закоханих — незвідані інсталокації
Ідеї оригінальних побачень до Дня закоханих — незвідані інсталокації / Фото: Unsplash

День святого Валентина наближається! А у вас досі немає варіантів, як відсвяткувати цей день та вразити свою кохану людину? Ми підготували ексклюзивні ідеї, що допоможуть зробити свято незабутнім, для будь-якого гаманця.

Ідея 1 — для поціновувачів природи і тиші

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Ця ідея для тих, хто втомився від шуму мегаполісів і хоче усамітнитись з другою половинкою! Ми знайшли будиночок посеред Карпат, який зробить ваше свято незабутнім.

Дім у Карпатах в скандинавському стилі
Дім у Карпатах в скандинавському стилі / Фото: https://blackrock.com.ua

Ви лише погляньте на нього! Він наче з Pinterest. Ваша друга половинка давно мріяла тут прокинутися, повірте.

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Погодьтеся, пити вино з видом на гору Тростян (будинок розташований на одному з її схилів) у Славському цікавіше, ніж робити це у ресторані. А камін зробить ваш вечір ще романтичнішим.

Дизайн у скандинавському стилі
Дизайн у скандинавському стилі / Фото: https://blackrock.com.ua

І навіть для перфекціоністів тут рай! Дизайн у скандинавському стилі говорить сам за себе. Дім стоїть у сосновому лісі, тому гарантуємо, що вам буде де прогулятися в пошуках пригод.

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Оренда будинку на двох коштуватиме 4600 гривень за добу.

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Ідея 2 — для любителів холоду та пригод

І тут Буковель не оминути, адже зимою всі стежки ведуть сюди. Але зараз не про лижі, а про санки! Так-так, ми не жартуємо.

Здивуйте свою другу половинку прогулянкою засніженим Буковелем на нартах з їздовими сибірськими хаскі.

Екстрим на хаскі
Екстрим на хаскі / Фото: https://bukovel.com

Щоправда, така послуга не дешева — 3 тис. гривень за півтора кілометра. За ці гроші ви отримаєте сімох хаскі, запряжених у сани, які й будуть возити вас буковельськими стежками.

Екстремальне побачення
Екстремальне побачення / Фото: https://bukovel.com

Звісно, за таку нетипову послугу треба заплатити більше, ніж за пляшку вина, але врахуйте, що це ексклюзив на всю Україну!

Беріть до уваги те, що ціни на проживання та харчування в Буковелі як на найдорожчих курортах світу. А буковельський прайс часто прирівнюють до мальдівського.

Ідея 3 — для тих, хто любить побачення на висоті

У столиці ми знайшли унікальну локацію — руфтоп на 28 поверсі.

Руфтоп на 28 поверсі
Руфтоп на 28 поверсі / Фото: Cloud Rooftop

Тут небо під час побачення стане вашим ведучим вечора, а зірки будуть мерехтіти на фоні замість музики.

Побачення на висоті 28 поверху
Побачення на висоті 28 поверху / Фото: Cloud Rooftop

Краса, що тут додати!

Тут ви зможете насолодитися панорамою Києва з висоти пташиного польоту на 360°. А уявіть, які тут заходи сонця, або ж вид на зіркове небо.

Унікальна локація на 28 поверсі
Унікальна локація на 28 поверсі / Фото: Cloud Rooftop

І не без тераси, звісно. Тож ранок із чашки кави рекомендуємо розпочати саме тут.

Правда, побачення під зірками — недешеве задоволення! Прайс цього місця — від 2900 до 19300 гривень (все залежить від пакету пропозиції та кількості людей).

Ідея 4 — для поціновувачів домашнього затишку та карантинної дистанції

Пандемія кардинально змінила звички людей. І деякі пари на День святого Валентина воліють залишитися вдома, не наражаючи себе на небезпеку.

І щоб урізноманітнити романтичну вечерю під келих вина та фільм, пропонуємо вам погуляти віртуально відомими туристичними локаціями світу.

Романтична вечеря на двох
Романтична вечеря на двох / Фото: Pinterest

Так-так, закордонний паспорт не потрібен, і виходити з дому — теж.

Як щодо прогулянки шумним інстаграмним Нью-Йорком із висоти пташиного польоту?

Вид на Манхеттен
Вид на Манхеттен / Фото: AirPano

Або ж обирайте інше місце — наприклад, модний Тель-Авів.

Тель-Авів
Тель-Авів / Фото: Airpano

А може ... Лапландія?!

Лапландія
Лапландія / Фото: AirPano

А для пар, які полюблять активний відпочинок та історію — рекомендуємо відвідати онлайн-музеї. Від початку пандемії такий вид дозвілля став дуже популярним! Це може бути музей Ван Гога, або паризький Лувр, чи музей Ватикану, що у Римі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити 14 лютого, якщо ви без пари.

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Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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