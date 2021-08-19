Hermès выпустили миску для собак, стоимостью 30 тысяч гривен. Что в ней особенного (фото)

Люксовые бренды все чаще обращают внимание на домашних любимцев, выпуская целые коллекции для кошек и собак, таким образом пытаясь повысить доходы

Миска для собак Hermès / Фото: Hermes

Модные бренды продолжают менять маркетинговые стратегии, внедрять новые технологии и хайповать на разных темах, как, например, создавать пушистые розовые сумки.

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Так, Hermès решили выпустить миску для собак. Тарелочка для домашних питомцев изготовлена из дуба методом, который используют в производстве традиционных бочек. Она имеет две внутренние чаши из нержавеющей стали. Их можно разделить между собой и поставить отдельно. Крепятся чаши друг к другу магнитами.

Миска для собак Hermès / Фото: Hermes

Владельца собачек такая миска обойдется в 1140 долларов, что приблизительно равно 30 тысячам гривнам.

Hermès рассказали в релизе, что тарелка – это "сочетание морского вдохновения и мастерства в мире конного спорта", как будто соединяет сушу и море, которые приносят невероятную радость лучшему другу человека.

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Миска для собак Hermès / Фото: Hermes

Если вы настолько любите своего питомца, что готовы потратить такую невероятную сумму на его миску, лучше переведите их в благотворительные фонды или пожертвуйте приютам для животных.

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