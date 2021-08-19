Life
Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Отставка Виталия Кличко 🍎 Яблочный Спас 📽 Одесский кинофест 🇺🇦 День независимости Украины - 2021

Как носить худи

Держим тело в тонусе

Запеченные яблоки

На море осенью

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Hermès выпустили миску для собак, стоимостью 30 тысяч гривен. Что в ней особенного (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"
19 августа, 18:55
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Люксовые бренды все чаще обращают внимание на домашних любимцев, выпуская целые коллекции для кошек и собак, таким образом пытаясь повысить доходы
Миска для собак Hermès
Миска для собак Hermès / Фото: Hermes

Модные бренды продолжают менять маркетинговые стратегии, внедрять новые технологии и хайповать на разных темах, как, например, создавать пушистые розовые сумки.

Реклама

Так, Hermès решили выпустить миску для собак. Тарелочка для домашних питомцев изготовлена из дуба методом, который используют в производстве традиционных бочек. Она имеет две внутренние чаши из нержавеющей стали. Их можно разделить между собой и поставить отдельно. Крепятся чаши друг к другу магнитами.

Миска для собак Hermès
Миска для собак Hermès / Фото: Hermes

Владельца собачек такая миска обойдется в 1140 долларов, что приблизительно равно 30 тысячам гривнам.

Hermès рассказали в релизе, что тарелка – это "сочетание морского вдохновения и мастерства в мире конного спорта", как будто соединяет сушу и море, которые приносят невероятную радость лучшему другу человека.

Реклама

Миска для собак Hermès
Миска для собак Hermès / Фото: Hermes

Если вы настолько любите своего питомца, что готовы потратить такую невероятную сумму на его миску, лучше переведите их в благотворительные фонды или пожертвуйте приютам для животных.

Смотрите в ролике о звездах, которые обожают своих собачек:

Ранее мы рассказывали:

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
АКТУАЛОЧКА
Собираешься на пикник?
Где лучше покупать продукты
Хочу знать
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Не ложиться спать с макияжем
Почему это важно?
Лайфхак дня
Как выбрать спелую дыню
Хакнуть
Сольник звезды
Группа "Бумбокс"
19 августа / 19:00
5 главных концертов августа
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
5 сезон "Короны". Новые Чарльз и Диана
Спецпроект
Календарь лайфхаков на лето
Август
Лайфхаки по календарю
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
16 - 22 августа
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Поход в бассейн за 10 тыс. гривен
За что такие деньги?
Личный опыт
Как быстро вакцинироваться от COVID-19
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на август
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Последний месяц лета стартовал
10 вещей, которые нужно успеть сделать в августе
Хочу узнать!
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Наши соцсети

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять