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Hermès випустили миску для собак, вартістю 30 тисяч гривень. Що в ній особливого (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
19 серпня, 18:55
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Люксові бренди все частіше звертають увагу на домашніх улюбленців, випускаючи цілі колекції для кішок і собак, таким чином намагаючись підвищити доходи
/ Фото: Hermes

Модні бренди продовжують міняти маркетингові стратегії, впроваджувати нові технології і хайпувати на різних темах, як, наприклад, створювати пухнасті рожеві сумки.

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Так, Hermès вирішили випустити миску для собак. Тарілочка для домашніх вихованців виготовлена з дуба методом, який використовують у виробництві традиційних бочок. Вона має дві внутрішні чаші з нержавіючої сталі. Їх можна розділити між собою і поставити окремо. Кріпляться чаші один до одного магнітами.

/ Фото: Hermes

Власникам собачок така миска обійдеться в 1140 доларів, що приблизно дорівнює 30 тисячам гривнень.

Hermès розповіли в релізі, що тарілка – це "поєднання морського натхнення і майстерності в світі кінного спорту", це ніби з'єднує сушу і море, які приносять неймовірну радість найкращому другові людини.

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/ Фото: Hermes

Якщо ви настільки любите свого вихованця, що готові витратити таку неймовірну суму на його миску, краще переведіть їх в благодійні фонди або пожертвуйте притулкам для тварин.

Дивіться в ролику про зірок, які люблять своїх собачок :

Раніше ми розповідали:

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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