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Balenciaga выпустили пушистые розовые сумки за 1 тыс. долларов

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"
3 августа, 18:30
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Французский люксовый бренд выпустил сумки из искусственного меха
Рекламная кампания капсульной коллекции Balenciaga к китайскому Дню всех влюбленных
Рекламная кампания капсульной коллекции Balenciaga к китайскому Дню всех влюбленных / Фото: Balenciaga

Balenciaga, которые ранее выпустили сумки из кроссовок за 63 тыс. грн., представили капсульную коллекцию ко Дню всех влюбленных в Китае. Праздник в Поднебесной отмечают, в отличие от всего мира, 14 августа.

В коллекцию вошли футболки, бейсболки, свитшоты, кроссовки, сандалии, джинсовые куртки, носки, брелоки, ожерелья и браслеты. Все вещи выполнены с принтами в форме сердца. Среди цветовой гаммы преобладают белый, черный и розовы.

Сумки Balenciaga из капсульной коллекции ко Дню всех влюбленных в Китае
Сумки Balenciaga из капсульной коллекции ко Дню всех влюбленных в Китае / Фото: Balenciaga

Особое внимание поклонники бренда обратили на пушистые розовые сумки из искусственного меха. Аксессуары появились нескольких моделей – классические с короткой и длинной ручками, клатчи и сумки в форме сердца.

Сумки Balenciaga из капсульной коллекции ко Дню всех влюбленных в Китае
Сумки Balenciaga из капсульной коллекции ко Дню всех влюбленных в Китае / Фото: Balenciaga

В промо поддержку капсулы Balenciaga сняли рекламу в Шанхае, главными героями которой стали цифровые модели и дроны.

Рекламная кампания капсульной коллекции Balenciaga ко Дню всех влюбленных в Китае
Рекламная кампания капсульной коллекции Balenciaga ко Дню всех влюбленных в Китае / Фото: Balenciaga

Стоимость аксессуаров составила около 1 тыс. дол.

Смотрите в ролике, какие плетеные сумки в тренде.

Ранее мы рассказывали о вещах бренда:

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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