Какой сухой корм для маленьких собак лучше? Ответить на этот вопрос поможет рейтинг кормов для маленьких собак

Лучший сухой корм для маленьких собак. Рейтинг 2021

Даже самые миниатюрные собачки являются хищниками, и им необходимо питание с высоким содержанием животного белка, основным источником которого служат мясные, рыбные продукты. Эту потребность хорошо покрывают готовые сухие корма, в сравнении с влажными более доступные по цене и удобные в применении. Но какой сухой корм для маленьких собак лучше? Ответить на этот вопрос поможет рейтинг кормов для маленьких собак, составленный экспертами на основе изучения состава популярных сухих рационов и отзывов покупателей.

Какие сухие корма для собак существуют?

Выбрать лучший сухой корм для маленьких собак непросто, ведь ассортимент этой продукции весьма разнообразен. Корма делятся:

по особенностям состава и цене – на классы (эконом, премиум, супер-премиум, холистик);

по возрастам – для щенков и взрослых;

начиная с класса премиум – по размеру породы;

по потребностям, связанным с состоянием здоровья, – базовые, специализированные (для профилактики заболеваний) и лечебные;

по уровню активности – для собак со стандартными энергозатратами, малоподвижных и наиболее активных, рабочих.

Как выбрать корм для маленькой собаки

Прежде всего, нужно определиться с классом, выбор обычно делается с учетом финансовых возможностей. Рационы эконом-категории можно порекомендовать разве что для эпизодического использования. Если бюджет ограничен, лучше остановить выбор на кормах премиум-сегмента с хорошим балансом цена/качество. Заботливые хозяева обычно выбирают сухой корм для маленьких собак супер-премиум. Такие корма изготавливают из более дорогих продуктов, используют отборные кусочки, ценные функциональные добавки, некоторые производители наряду с высушенным мясом вводят в состав свежее.

Корм обязательно должен соответствовать возрасту и уровню активности (у маленьких собак он, как правило, стандартный, реже низкий). Что касается породной принадлежности, лучше выбирать сухие корма для малых пород. В них размер и форма гранул оптимизированы под мелкие зубы и небольшие челюсти, а универсальный (для всех пород) корм малышам будет неудобно разгрызать. Лучший сухой корм для собак супер-премиум-класса.

Лучший сухой корм для маленьких собак. Рейтинг 2021

В рейтинг сухих кормов для маленьких собак включены рационы супер-премиум для взрослых животных со стандартным уровнем активности, как с базовыми, так и со специфическими потребностями.

Royal Canin Mini Adult, формула 27/16*. Корм содержит высушенный протеин из мяса птицы (без конкретизации, какой именно), кукурузу (а также муку и глютен из нее), пшеницу, рис, животные и рыбий жир, соевое масло, свекольный жом, дрожжи, пребиотики ФОС. Объективно оценить соотношение животных и растительных компонентов сложно, поскольку информация об их процентном содержании отсутствует. Также в состав корма входит стандартный перечень витаминов и минералов, серосодержащие аминокислоты, жирные Омега-6 кислоты, жиросжигатель L-карнитин, консерванты и антиоксиданты (не указано происхождение). Цена за 1 кг – 206-263 грн.

Brit Care Adult Small Breed Lamb and Rice, 28/17*. Основа корма – легкоусвояемые гипоаллергенные ингредиенты, 40% муки из ягнятины и 36% риса. Поэтому производитель рекомендует его собакам с чувствительным пищеварением и кожей. Из жиров корм содержит куриный (консервированный токоферолами) и лососевый (2%). В состав входят сушеные яблоки (источник клетчатки), другие травы и плоды, богатые природными антиоксидантами и иммуностимуляторами, натуральные источники хондроитина и глюкозамина (добавки для суставов, более актуальные для крупных пород), пребиотики МОС, ФОС (в том числе инулин), витамины и микроэлементы. Цена за 1 кг 172-194 грн.

Purina Pro Plan Dog Adult Small and Mini OptiHealth, 27/17*. На 1-м месте в составе высушенный протеин из курятины (% не указан), на 4-м – курица, 14% (какие именно части тушки курицы используются, непонятно). На 2-3-м месте пшеница и кукуруза. Также корм содержит животный жир, соевый шрот (источник растительного белка, масла, клетчатки), 4% риса, клетчатку (не указано, какую), мякоть (пульпу) свеклы, корень цикория, рыбий жир, дрожжи, базовую витаминно-минеральную добавку. Цена 1 кг – 186-235 грн.

Optimeal Dog Adult Small, 27/18*, причем 68% протеинов животного происхождения. Состав корма четко расписан с указанием % состава основных ингредиентов. Он содержит мясо утки в форме высушенного протеина (минимум 22%) и свежего фарша из мякоти (5%), рис белый и коричневый, кукурузу + кукурузный глютен, жир птицы и лосося, масло огуречника, льняное семя, мякоть свеклы, дрожжи, витамины, минералы. Еще в состав входит комплекс Immunity Support Mix, который объединяет иммуностимуляторы бета-глюканы (MacroGard), пребиотик МОС (Acticen), травы и ягоды, источник природных антиоксидантов. Цена 1 кг – 155-177 грн.

Josera Dog MiniDeluxe 25/17*. Корм адресован взрослым и пожилым собакам с чувствительным пищеварением, его отличительная особенность – беззерновая формула. Список ингредиентов возглавляет мука из ягнятины (25%), за ней следуют сушеный картофель, батат, жир домашней птицы, белок из картофеля. Также в состав входят свекольный и яблочный жом, дрожжи, порошок рожкового дерева, корень цикория (источники клетчатки и пребиотиков), различные травы, фрукты, витамины, минералы. Цена 1 кг – 150-189 грн.

Все корма отличаются продуманной формой и размером гранул, все содержат добавки для поддержки пищеварения, которое зачастую является слабым местом маленьких собак. Во всех на 1-м месте в составе мясные ингредиенты, что характерно для супер-премиального класса. Это общие достоинства, но есть и ряд отличий.

Лучший сухой корм для маленьких собак. Рейтинг 2021

Отзывы покупателей о сухих кормах для собак супер-премиум-класса

А вот как отзываются о включенных в рейтинг кормах покупатели интернет-магазина зоотоваров Pethouse.

Отзывы о корме Royal Canin:

"Для мальтезки беру этот корм регулярно. Кушает охотно. И переваривается хорошо".

Отзывы о корме Brit Care:

"Мы на этом корме 1,5 года. До года собака ела Brit Care Puppy Lamb & Rice. Все отлично. Устраивает и качество и состав".

Отзывы о корме Purina Pro Plan:

"Хороший корм, очень понравился моему собачке. Стал более энергичным, веселыми. Подходит для ежедневного подкорма".

Отзывы о корме Optimeal:

"После перехода на корм пес стал раз в 5 энергичнее, чем был раньше) Аллергии нет, здоровье в норме. Полностью довольны покупкой".

Отзывы о корме Josera:

"Корм очень хороший. состав, на мой взгляд, грамотно сбалансирован".

Ваш питомец достоин лучшего

От правильного выбора корма зависит здоровье и настроение питомца, так что стоит выбрать качественную продукцию со сбалансированным составом и позаботиться о том, чтобы рацион соответствовал потребностям собаки. Наш рейтинг лучших кормов поможет подобрать оптимальное питание для маленьких собачек с разными особенностями организма и вкусовыми предпочтениями.

*соотношение белков/жиров.