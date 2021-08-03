Лучший сухой корм для маленьких собак. Рейтинг 2021

Даже самые миниатюрные собачки являются хищниками, и им необходимо питание с высоким содержанием животного белка, основным источником которого служат мясные, рыбные продукты. Эту потребность хорошо покрывают готовые сухие корма, в сравнении с влажными более доступные по цене и удобные в применении. Но какой сухой корм для маленьких собак лучше? Ответить на этот вопрос поможет рейтинг кормов для маленьких собак, составленный экспертами на основе изучения состава популярных сухих рационов и отзывов покупателей.
Какие сухие корма для собак существуют?
Выбрать лучший сухой корм для маленьких собак непросто, ведь ассортимент этой продукции весьма разнообразен. Корма делятся:
- по особенностям состава и цене – на классы (эконом, премиум, супер-премиум, холистик);
- по возрастам – для щенков и взрослых;
- начиная с класса премиум – по размеру породы;
- по потребностям, связанным с состоянием здоровья, – базовые, специализированные (для профилактики заболеваний) и лечебные;
- по уровню активности – для собак со стандартными энергозатратами, малоподвижных и наиболее активных, рабочих.
Как выбрать корм для маленькой собаки
Прежде всего, нужно определиться с классом, выбор обычно делается с учетом финансовых возможностей. Рационы эконом-категории можно порекомендовать разве что для эпизодического использования. Если бюджет ограничен, лучше остановить выбор на кормах премиум-сегмента с хорошим балансом цена/качество. Заботливые хозяева обычно выбирают сухой корм для маленьких собак супер-премиум. Такие корма изготавливают из более дорогих продуктов, используют отборные кусочки, ценные функциональные добавки, некоторые производители наряду с высушенным мясом вводят в состав свежее.
Корм обязательно должен соответствовать возрасту и уровню активности (у маленьких собак он, как правило, стандартный, реже низкий). Что касается породной принадлежности, лучше выбирать сухие корма для малых пород. В них размер и форма гранул оптимизированы под мелкие зубы и небольшие челюсти, а универсальный (для всех пород) корм малышам будет неудобно разгрызать. Лучший сухой корм для собак супер-премиум-класса.
В рейтинг сухих кормов для маленьких собак включены рационы супер-премиум для взрослых животных со стандартным уровнем активности, как с базовыми, так и со специфическими потребностями.
Royal Canin Mini Adult, формула 27/16*. Корм содержит высушенный протеин из мяса птицы (без конкретизации, какой именно), кукурузу (а также муку и глютен из нее), пшеницу, рис, животные и рыбий жир, соевое масло, свекольный жом, дрожжи, пребиотики ФОС. Объективно оценить соотношение животных и растительных компонентов сложно, поскольку информация об их процентном содержании отсутствует. Также в состав корма входит стандартный перечень витаминов и минералов, серосодержащие аминокислоты, жирные Омега-6 кислоты, жиросжигатель L-карнитин, консерванты и антиоксиданты (не указано происхождение). Цена за 1 кг – 206-263 грн.
Brit Care Adult Small Breed Lamb and Rice, 28/17*. Основа корма – легкоусвояемые гипоаллергенные ингредиенты, 40% муки из ягнятины и 36% риса. Поэтому производитель рекомендует его собакам с чувствительным пищеварением и кожей. Из жиров корм содержит куриный (консервированный токоферолами) и лососевый (2%). В состав входят сушеные яблоки (источник клетчатки), другие травы и плоды, богатые природными антиоксидантами и иммуностимуляторами, натуральные источники хондроитина и глюкозамина (добавки для суставов, более актуальные для крупных пород), пребиотики МОС, ФОС (в том числе инулин), витамины и микроэлементы. Цена за 1 кг 172-194 грн.
Purina Pro Plan Dog Adult Small and Mini OptiHealth, 27/17*. На 1-м месте в составе высушенный протеин из курятины (% не указан), на 4-м – курица, 14% (какие именно части тушки курицы используются, непонятно). На 2-3-м месте пшеница и кукуруза. Также корм содержит животный жир, соевый шрот (источник растительного белка, масла, клетчатки), 4% риса, клетчатку (не указано, какую), мякоть (пульпу) свеклы, корень цикория, рыбий жир, дрожжи, базовую витаминно-минеральную добавку. Цена 1 кг – 186-235 грн.
Optimeal Dog Adult Small, 27/18*, причем 68% протеинов животного происхождения. Состав корма четко расписан с указанием % состава основных ингредиентов. Он содержит мясо утки в форме высушенного протеина (минимум 22%) и свежего фарша из мякоти (5%), рис белый и коричневый, кукурузу + кукурузный глютен, жир птицы и лосося, масло огуречника, льняное семя, мякоть свеклы, дрожжи, витамины, минералы. Еще в состав входит комплекс Immunity Support Mix, который объединяет иммуностимуляторы бета-глюканы (MacroGard), пребиотик МОС (Acticen), травы и ягоды, источник природных антиоксидантов. Цена 1 кг – 155-177 грн.
Josera Dog MiniDeluxe 25/17*. Корм адресован взрослым и пожилым собакам с чувствительным пищеварением, его отличительная особенность – беззерновая формула. Список ингредиентов возглавляет мука из ягнятины (25%), за ней следуют сушеный картофель, батат, жир домашней птицы, белок из картофеля. Также в состав входят свекольный и яблочный жом, дрожжи, порошок рожкового дерева, корень цикория (источники клетчатки и пребиотиков), различные травы, фрукты, витамины, минералы. Цена 1 кг – 150-189 грн.
Все корма отличаются продуманной формой и размером гранул, все содержат добавки для поддержки пищеварения, которое зачастую является слабым местом маленьких собак. Во всех на 1-м месте в составе мясные ингредиенты, что характерно для супер-премиального класса. Это общие достоинства, но есть и ряд отличий.
Отзывы покупателей о сухих кормах для собак супер-премиум-класса
А вот как отзываются о включенных в рейтинг кормах покупатели интернет-магазина зоотоваров Pethouse.
Отзывы о корме Royal Canin:
"Для мальтезки беру этот корм регулярно. Кушает охотно. И переваривается хорошо".
Отзывы о корме Brit Care:
"Мы на этом корме 1,5 года. До года собака ела Brit Care Puppy Lamb & Rice. Все отлично. Устраивает и качество и состав".
Отзывы о корме Purina Pro Plan:
"Хороший корм, очень понравился моему собачке. Стал более энергичным, веселыми. Подходит для ежедневного подкорма".
Отзывы о корме Optimeal:
"После перехода на корм пес стал раз в 5 энергичнее, чем был раньше) Аллергии нет, здоровье в норме. Полностью довольны покупкой".
Отзывы о корме Josera:
"Корм очень хороший. состав, на мой взгляд, грамотно сбалансирован".
Ваш питомец достоин лучшего
От правильного выбора корма зависит здоровье и настроение питомца, так что стоит выбрать качественную продукцию со сбалансированным составом и позаботиться о том, чтобы рацион соответствовал потребностям собаки. Наш рейтинг лучших кормов поможет подобрать оптимальное питание для маленьких собачек с разными особенностями организма и вкусовыми предпочтениями.
*соотношение белков/жиров.