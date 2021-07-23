Похищенный пес после 6 лет разлуки узнал своего хозяина – видео

Лабрадора Роя в пятилетнем возрасте похитили в Переяславе-Хмельницком, а после долгой разлуки он все же вернулся домой и даже узнал своего хозяина

Похищенный пес после 6 лет разлуки узнал своего хозяина / Фото: скриншот

Украинская версия Хатико о преданном псе случилась на Киевщине. Долгожданная встреча хозяина со своей собакой, которую украли 6 лет назад произошла благодаря зоозащитникам. Кто разлучил собаку с хозяином и где животное жило в последнее время – далее в материале.

А чтобы поднять себе настроение – только посмотрите на эти 10 курьезных снимков собак, которым тотально не повезло с фотографом.

Счастливая история встречи четвероногого с владельцем произошла на Киевщине. О ней рассказали зоозащитники. Лабрадора Роя в пятилетнем возрасте похитили в Переяславе-Хмельницком 6 лет назад.

Тогда владельцы чуть ли не всем миром искали собаку, но тщетно – никакой информации и пропавшем псе не было. Теперь найти собаку удалось по клейму.

Оказалось, что в последнее время собака жила на цепи у женщины, которая злоупотребляет алкоголем. О плохих условиях содержания зоозащитникам рассказала соседка нынешней хозяйки животного. И именно благодаря ей пес вернулся домой.

А ранее золотистый ретривер не смог достать мяч и удивил хозяйку своей глупостью. Кроме этого, в Facebook стала очень популярной забавная страничка под названием "Животные с мощной аурой", на которую подписались уже 315 тысяч пользователей Сети. Администратор аккаунта рассказал, что создал эту группу после того, как умерла его собака. Теперь он делится фотографиями "животных, излучающих мощную и агрессивную ауру".