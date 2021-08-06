Звезда Instagram: 10 образов самой модной собаки в мире (фото)

Локдаун благословил нас новым модным инфлюенсером. Знакомьтесь, итальянская борзая из Монреаля по кличке Тика. Ранее мы уже рассказывали о необычном животном – котопсе.
Новая it-girl примеряет потрясающие коллекции платьев, шуб из искусственного меха, флисовых костюмов, эффектно сочетая разные фактуры и стили.
Над гардеробом для животного работает ее хозяин – Томас Шапиро. Именно ему пришла в голову идея во время карантина сделать из домашнего питомца звезду Instagram.
Гардероб Тики полностью состоит из вещей, сшитых на заказ. Как утверждает Томас, все вещи созданы таким образом, чтобы животному было удобно, тепло и безопасно. Например, в наряды с блестками или другими царапающимися фактурами подшиваются мягкой подкладкой, чтобы не вредить коже собаки.
За образами 9-летней Тики следит уже более 1 миллиона подписчиков в Instagram. Среди знаменитых поклонников модной блогерши: Эмма Корин, Сара Полсон, Камила Коельо, Брук Шилдс и многие другие.
Мы выбрали топ-10 стильных луков самой модной собаки в мире.
Смотрите видео о собаках президентов:
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