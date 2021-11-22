Главный тренд весны 2022: яркий монохром возвращается

Модельеры задали тренд на монохром – снова модно комбинировать разные оттенки одного и того же цвета

Самый популярный тренд весны 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

Золотое правило гласит: все новое – это хорошо забытое старое. И работает оно во всем, особенно, как мы наблюдаем несколько последних лет, в моде. Например, вернулись бомберы и джинсы клеш после третьего сезона "Полового воспитания", что удачно подметила рейтинговая платформа Lyst, да и модники всего мира.

На весну 2022 стилисты прогнозируют камбек монохрома – идеального образа для крутых фото на смартфон. Да-да, то, что до недавнего времени считалось дурным тоном – ожидайте снова созерцать во всех витринах города.

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Напомним, что последнее большое "наводнение" монохрома произошло в 2016 году. Тогда Gucci и Loewe сделали акцент на пурпурный и цвет морской волны. И вот, не прошло и десятилетия, дизайнеры снова вспоминают об этом тренде.

Коллекция Gucci весна-лето 2016 / Фото: открытые источники

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В сезоне весна-лето 2022 использовали этот прием многие, в том числе и Max Mara, Chloe и Blumarine. Дизайнеры связывают эту тенденцию с карантинными ограничениями, из-за которых людям так не хватает яркости и хорошего настроения.

Коллекция Max Mara весна-лето 2022 / Фото: Vogue

Работа в одной цветовой палитре дала возможность уделить больше внимания экспериментам с кроем и силуэтами. К примеру, Габриэла Херст в коллекции Chloe выбрала теплый пыльно-апельсиновый оттенок и сумела смело, но эстетично соединить вязаный костюм с топом и идеальным кожаным тренчем. В свою очередь, итальянский бренд MSGM успешно скомбинировал джинсы с заниженной талией, укороченный худи и объемный пиджак.

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Chloe и MSGM поэкспериментировали с кроем и силуэтами / Фото: vogue.ua

Благодаря монохрому, можно легко дать новое дыхание, казалось бы, самым заурядным и обычным вещам: в Max Mara сделали ставку на лимонный оттенок и не прогадали – фирменное пальто приобрело совершенно новый вид.

Max Mara сделали ставку на монохром / Фото: vogue.ua

Дэниел Ли в коллекции Bottega Veneta весна-лето 2022 использовал все тот же популярный в 2021 зеленый.

Коллекция Bottega Veneta снова наполнена всеми оттенками зеленого / Фото: Bottega Veneta

Но теперь он приобрел более лайтовый оттенок в новой коллекции Bottega Veneta весна-лето 2022.

Коллекция Bottega Veneta весна-лето 2022 / Фото: vogue.ua

Кстати, мировые селебрити тоже пытаются бороться с осенней хандрой цветотерапией. На днях Бейонсе показала самый трендовый маникюр сезона.

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