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В стиле Gucci: Бейонсе показала самый трендовый маникюр осени (фото)

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор проекта Красиво
19 ноября, 16:14
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Певица продемонстрировала, как можно поиграть с популярным дизайном французского маникюра, используя яркие цвета
Бейонсе показала самый стильный маникюр осени
Бейонсе показала самый стильный маникюр осени / Фото: Коллаж: Сегодня

На улице без пяти минут зима, но все еще осень, давайте не забывать об этом. И, несмотря на то, что цветовая палитра городских кварталов все больше приобретает серые оттенки, всегда есть место ярким краскам, которые можно снять на свой смартфон для идеальных снимков Instagram.

Пока рейтинг Lyst топит за практичность и осознанное потребление, мировая поп-дива Бейонсе не изменяет старым добрым традициям дорогой жизни. В своем Instagram певица поделилась новой каруселью фото, где показала не только дизайнерские носки и сумочку Gucci, но и маникюр, который не просто идеально вписался в общую гамму оттенков бренда, но и заслуживает называться самым трендовым маникюром осени 2021.

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Бейонсе в носках Gucci
Бейонсе в носках Gucci / Фото: instagram.com/beyonce

Зелено-желтый френч – это не просто модное решение соединить два главных цвета уходящего года, но и неплохая цветотерапия: желтый – цвет интеллекта и духовного развития, а зеленый – вызывает чувство равновесия и умиротворенности. То, что нужно в конце года, согласитесь.

Бейонсе показала стильный френч в трендовых цветах
Бейонсе показала стильный френч в трендовых цветах / Фото: instagram.com/beyonce

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Если вдруг у вас закончились идеи маникюра, как это часто бывает со всеми, смело повторяйте дизайн Бейонсе. Не знаем, как насчет духовного роста и равновесия, но настроение улучшится, так это точно.

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Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор проекта Красиво

Я не из тех людей, которые со школы знали, кем будут, когда вырастут. Но один важный человек как-то мне сказал: "Образование филолога - полифункциональное: можешь быть и учителем, и журналистом, и кем-угодно, если мозги работают", - поэтому посвятила себя углубленному изучению литературы и даже выпустила сборник сочинений, чтобы мама гордилась. В журналистике с 2014 года. Работала в интернет-изданиях: Infomist, Телеграф и HOCHU.ua. К команде Сегодня.ua присоединилась в ноябре 2021.

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