Life
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Анатомия "Вагнергейта" Черноморец - Динамо: онлайн Черноморец - Динамо: онлайн 💸 Тысяча Зеленского 💡 Большое обновление сетей

Black Friday 2021

Стиль Кэрри

Крутые фото на смартфон

Шоу "Маска"-2

Новый год 2022

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Платформа Lyst подвела итоги 2021 года: самые влиятельные бренды и знаменитости

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор проекта Красиво
19 ноября, 14:33
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В отчете перечислены крупнейшие модные тенденции и наиболее влиятельные знаменитости уходящего года
Самые стильные бренды и знаменитости по версии Lyst
Самые стильные бренды и знаменитости по версии Lyst / Фото: Коллаж: Сегодня

Влиятельная фэшн-платформа Lyst поделилась ежегодными итогами, назвав самые влиятельные бренды в уходящем 2021 году. На смену пафосу и шику пришла практичность, универсальность и осознанное потребление.

Мировая пандемия внесла свои корректировки во все жизненные сферы, в том числе и моду. Временные ограничения не всегда позволяли модникам насладиться шопингом в традиционном понимании этого слова. Все больше людей переключились на покупки в интернете, что дало неоспоримый шанс прорваться вперед негромким именам среди марок.

Реклама

Лучшие бренды по версии Lyst в 2021

Безусловно, Balenciaga в этом году у всех на устах. Популярность бренда неплохо выросла после коллаборации с Gucci, ну и, само собой, благодаря показу в стиле красной дорожки, на которой покрасовались Изабель Юппер, Карди Би, Элла Эмхофф и Наоми Кэмпбелл. Сыграла свою роль и 10-минктная серия "Симпсонов", в формате которой дом Balenciaga показал весенне-летнюю коллекцию 2022 года в Париже. Кроме того, бренд представил свою первую за 53 года кутюрную коллекцию, которую мировые селебрити, включая Рианну, разобрали для бала Met Gala, как пирожки. Не удивительно, что поисковые запросы выросли на 505%. И последним аргументом триумфу бренда есть то, что сама Ким Кардашьян все чаще появляется в нем.

Ким Кардашьян в Balenciaga
Ким Кардашьян в Balenciaga / Фото: instagram.com/kimkardashian

Nensi Dojaka стал самым популярным брендом года среди молодых марок. Дизайнер выиграла премию LVMH, а на Lyst ее черное платье искали около 7 тысяч раз в месяц.

Реклама

Получили свою плюшку признания и лондонские бренды Harris Reed и Maximilian, запросы в поисковике на которые выросли на 189% и 49%. Также в лидерах оказались Christopher John Rogers, платье которого выбрала Камала Харрис на инаугурацию президента США, инста-бренд I.Am.Gia, The Attico с геометрическими каблуками и австралийская марка Christopher Esber, которая создала чувственные платья на завязках.

Бренд Christopher John Rogers оказался в лидерах фэшн-платформы Lyst
Бренд Christopher John Rogers оказался в лидерах фэшн-платформы Lyst / Фото: christopherjohnrogers.com

Самые стильные сериалы в 2021

Сложно поспорить с тем, что популярность брендам поднимают не только звезды, но и сериалы, особенно Netflix. В 2021 году наделал шума сериал "Бриджертоны", стиль героев которого адаптирован к современным веяньям. Ему даже придумали хештег #Regencycore, а упоминаний в соцсетях за год было свыше 105 тысяч.

Реклама

В свою очередь, выросла популярность на 550 % и бренда Halston 1970-х годов после премьеры о дизайнере на Netflix. В моду вернулись бомберы и джинсы клеш после третьего сезона "Полового воспитания".

Сериал "Бриджертоны" задал тренд в 2021 году
Сериал "Бриджертоны" задал тренд в 2021 году / Фото: Инстаграм

Музыканты – лидеры мнений

Внесли вклад в моду и мировые музыканты. Так, благодаря альбому Канье Уэста Donda, спрос на Yeezy вырос на 128%. А певицы Билли Айлиш, Дуа Липа, Doja Cat, Оливия Родриго и Лиса из Blackpink стали главными трендсеттерами года. Почетное место среди селебрити в мире моды занимает скандальный рэпер Lil Nas X, который вполне заслуженно стал иконой стиля в 2021.

Тренды 2022 года: что будет модно?

Итак, самый важный вопрос в конце 2021: что будет модно в 2022 году по версии Lyst? Платформа сулит успех лондонской марке Conner Ives, которая за творческую переработку старых вещей; бренду Coperni, который поддерживают сестры Хадид; Area, чьи пестрые и сверкающие наряды любит Бейонсе; а также грузинской марке обуви Mach & Mach, известной "туфлями Золушки".

В 2022 году будет популярна грузинская марка обуви Mach & Mach
В 2022 году будет популярна грузинская марка обуви Mach & Mach / Фото: Инстаграм

Читайте также:

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор проекта Красиво

Я не из тех людей, которые со школы знали, кем будут, когда вырастут. Но один важный человек как-то мне сказал: "Образование филолога - полифункциональное: можешь быть и учителем, и журналистом, и кем-угодно, если мозги работают", - поэтому посвятила себя углубленному изучению литературы и даже выпустила сборник сочинений, чтобы мама гордилась. В журналистике с 2014 года. Работала в интернет-изданиях: Infomist, Телеграф и HOCHU.ua. К команде Сегодня.ua присоединилась в ноябре 2021.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Мобильные духом
Получи свою суперсилу
Залетай во вселенную Киевстар!
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Just do it
Полезный совет на сегодня
Время избавиться от пагубной привычки
Эффективные советы
Happy New Year
Встречаем Новый год в Европе
Выбрать направление
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Лайфхак недели
Как добраться на работу без стресса
Хакнуть
Реюнион года
Поттериана возвращается! Ждешь премьеру?
Когда и где смотреть
Здорово
Узнать индекс массы своего тела СЕГОДНЯ
Рассчитать
Ваш ИМТ
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Личный опыт
Что нужно знать перед тем, как стоять на гвоздях
Честный отзыв
Осеннее чтиво
Выбираем книгу под настроение
Буду читать
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Насколько за год подорожала богатая жизнь?
Идем в самый дорогой супермаркет Киева
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
15 - 21 ноября
Читать гороскоп
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять